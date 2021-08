Programma Olympische Spelen zaterdag 7 augustus: welke Nederlanders komen in actie?

Nederland gaat op de Olympische Spelen in Tokio boven de dertig medailles eindigen (het record was 25). En we zijn er nog niet. Welke Nederlanders komen op zaterdag 7 augustus in actie, de een-na-laatste dag van de Spelen?

Baanwielrenner Harrie Lavreysen gaat op voor zijn derde gouden medaille, die hij zondag uiteindelijk hoopt te verzilveren. Atlete Sifan Hassan hoop na goud en brons nog een gouden medaille aan haar totaal toe te voegen. De twee zijn op het eerste oog de grootste kanshebbers op olympisch eremetaal in Tokio. Maar er is meer. Metro zet zoals iedere dag alle Nederlandse atleten die in Tokio in actie komen én hun starttijden op een rij.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 7 augustus

23.00 uur: marathon (dames)

Andrea Deelstra en Jill Holterman lopen de olympische klassieker over 42 kilometer en 195 meter. En zij starten Nederlandse tijd dus al op vrijdag.

Feitje: In de regio waar de olympische marathons plaatsvinden is sprake van een hittegolf. De start bij de vrouwen is daarom een uur vervroegd. De organisatie had vanwege de verwachte hoge temperaturen in Tokio deze discipline juist verplaatst naar Sapporo, waar het klimaat doorgaans iets milder is. In Saporro wordt zaterdag een temperatuur van zo’n 33 graden verwacht, al start de marathon voor vrouwen wel vroeg. Andrea Deelstra heeft een ingenieus petje gemaakt waarin ze ijs kan stoppen. Bij de drankposten krijgen de Nederlandse atletes nylonkousen met ijs erin, die zij in hun nek kunnen leggen.



00.30 uur: golf (dames)

Anne van Dam, individueel dag 4 (slot).

Feitje: Na twee matige eerste dagen heeft Van Dam een goede prestatie geleverd in de derde ronde van het olympisch golftoernooi. Ze had slechts 69 slagen nodig, twee onder het baangemiddelde. Van Dam klom naar de 55e plaats van het algemeen klassement. Dat is vier plaatsen beter dan na dag twee, maar nog steeds in de achterhoede van het veld.



Balende waterpolosters gaan er in Tokio nog één keer voor

04.00 uur: waterpolo (dames)

Nederland – Australië, strijd om de 5e en 6e plaats.

Feitje: De Oranje-waterpolosters hadden niet echt veel zin om na de uitschakeling tegen Hongarije nog troostfinales te spelen. Toch werd donderdag aan de sportieve plicht voldaan. China werd ruim verslagen, 13-6. Plaats 5 op de Olympische Spelen van Tokio is nu het hoogst haalbare.



8.30 uur: baanwielrennen (dames)

Shanne Braspennincx, 8e finale sprint. De kwartfinales worden verreden vanaf 09.39 uur.

Feitje: De ochtend na haar gouden race moest (of mocht) Braspennincx al weer aan de bak op de wielerbaan van de Olympische Spelen in Tokio. Het ging in de eerste rondes van een leien dakje tegen twee Chinese rensters. In de achtste finale komt Olympisch keirin-kampioen Braspennincx uit tegen Starikova uit Oekraïne.



Hoe laat begint Harry Lavreysen op weg naar het derde goud?

08.48 uur: baanwielrennen (heren)

Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen, keirin.

Feitje: Shanne Braspennincx deed de rappe mannen in het oranje voor hoe je de keirin-koers beëindigt: met goud. Büchli en Lavreysen hebben inmiddels ook al een gouden medaille op zak. Zij wonnen die op indrukwekkende wijze bij de teamsprint. Laatsgenoemde schitterende gisteren in een totaal Nederlandse en daardoor unieke finale op de sprint. Lavreysen heeft nu al twee gouden medailles, maar hij heeft nog honger naar meer. Plaatsen Büchli en Lavreysen zich voor de kwartfinale op de laatste dag van de Olympische Spelen?



09.55 uur: baanwielrennen (heren)

Jan Willem van Schip en Yoeri Havik, finale madison (koppelkoers).

Feitje: Havik reed aan het begin van de Olympische Spelen in Tokio ook de wedstrijd op de weg. Hij hielp daar onder meer Bauke Mollema, die uiteindelijk als vierde finishte. Nu mag Yoeri Havik met een finale op de baan zijn Spelen eindigen.



12.00 uur: paardensport (springen)

Nederland in de finale van de teams springruiters. Met Maikel van der Vleuten op Beauville Z, Marc Houtzager (Dante) en Willem Greve (Zypria S).

Feitje: De Nederlandse springruiters plaatsten zich op de valreep en met veel moeite voor de finale van de landenwedstrijd op de Olympische Spelen. Maikel van der Vleuten stelde in de laatste rit met Beauville Z een plek bij de beste tien landen veilig. Diezelfde Van der Vleuten won deze week al verrassend brons bij het individuele springtoernooi.



Nog één keer Sifan Hassan op de Olympische Spelen

12.45 uur atletiek (dames)

Sifan Hassan, finale 10.000 meter.

Feitje: Na Hassans schitterende goud op de 5.000 meter, hoopte iedereen die vrijdag voor de tv zat op een vervolg. Een medaille kwam er op de 1500 meter wel (brons). De Keniaanse Faith Kipyegon, die haar olympische titel op deze afstand prolongeerde en Britse Laura Muir waren deze keer te snel.



14.30 uur: estafette (dames)

Nederland in de finale 4×400 meter.

Feitje: Atlete Femke Bol verkeert in supervorm. Dat bewees ze al met haar bronzen medaille op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio. Ze liet het ook zien in de series van de 4×400 meter. De 21-jarige Amersfoortse leidde de ploeg met een fabelachtige slotronde naar de finale van zaterdag. En dat was voor plaatsing voor de finale nodig ook. Bol klokte een tijd van 49,14. Ter vergelijking, haar Nederlands record staat op 50,37.



14.50 uur: estafette (heren)

Nederland in de finale 4×400 meter.

Feitje: De Nederlandse mannenploeg heeft op de Olympische Spelen in Tokio de finale bereikt in een Nederlands record van 2.59,06. Voor het eerst doken de sprinters onder de grens van 3 minuten. Jochem Dobber, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela eindigden in de eerste van de twee series als vijfde achter de teams van de Verenigde Staten, Botswana, Trinidad & Tobago en Italië. Op de snelle tijd gingen de atleten van Oranje toch naar de finale.



Zijn er op zaterdag kansen op medailles in Tokio?

Genoeg! In de volgende sporten met Nederlanders wordt goud, zilver en brons uitgereikt: marathon (dames), golf (dames, helaas geen kans meer) koppelkoers (heren, baanwielrennen), paardensport (springruiters teams), 10.000 meter atletiek (dames) en twee maal op de estafette (4×400 meter dames en heren).

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg. Die vind je hier. Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen in Tokio zijn hier verzameld.

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.