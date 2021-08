Goud (5)! Sifan Hassan bezorgt Nederland na 29 jaar atletiek-goud

Met een onwaarschijnlijke eindspurt heeft Sifan Hassan haar eerste gouden handtekening onder de Olympische Spelen gezet. Goud op de 5000 meter en hoe!

Ooit kwam Sifan Hassan met een missie vanuit Ethiopië naar Nederland. Nu ging zij als blije Nederlandse richting Tokio, om goud op te halen. Het liefst drie keer.

Eerste olympische goud voor Nederlandse dames sinds 1992

Dafne Schippers was er vijf jaar geleden op de Olympische Spelen van Rio dichtbij. Na de finale op de 200 meter kreeg zij een zilveren medaille omgehangen. Voor goud moeten we terug naar 29 jaar geleden. Ellen van Langen liep in Barcelona op de 800 meter de wedstrijd van haar leven. Omdat die race voor Nederland legendarisch was, zie je die hieronder nog één keer.

Bij de mannen heeft Nederland op de atletieknummers zelfs nog nooit goud gewonnen. De meest indrukwekkende prestatie dateert van de Olympische Spelen in Moskou, waaraan veel atleten door de situatie in de Sovjet-Unie niet wilden meedoen. Gerard Nijboer won zilver op de marathon.

Teleurstelling op Olympische Spelen van Rio

Wie Sifan Hassan vanmiddag haar veertien tegenstanders op de 5000 meter zag overrompelen, kan zich amper nog voorstellen hoe geruisloos haar debuut op de Olympische Spelen eigenlijk was. In Rio 2016 werd Hassan vijfde op de 1500 meter. Netjes, maar niet meer dan dat. Ook op de 800 meter kwam zij in Brazilië in actie. In de series werd Hassan al uitgeschakeld. Geruisloos voor de kijkers dus, maar niet voor haar. Sifan Hassan was dusdanig teleurgesteld dat zij ‘het’ vanaf toen allemaal anders ging doen. Nieuwe trainer, nieuwe trainingsmethoden en dat betaalt zich al enige tijd uit. In- en outdoor heeft zij inmiddels drie wereldtitels en drie Europese kampioenschappen bij elkaar gerend.

Vier Nederlandse vrouwen met goud op atletieknummers

Vier Nederlandse atletes hebben sinds het begin van de Olympische Spelen een gouden medaille gewonnen. De genoemde Ellen van Langen dus en ook Ria Stalman, die in 1984 in Los Angeles de olympische titel bij het discuswerpen veroverde. Fanny Blankers-Koen had in 1948 in Londen de primeur. De ‘Vliegende Huisvrouw’ pakte zelfs vier gouden medailles: op de 100 meter, de 200 meter, de 80 meter horden en de 4×100 meter estafette. Sifan Hassan is de vierde gouden dame. Zij gaat op de Olympische Spelen in Tokio voor goud op de 1500, 5000 en 10.000 meter.

Sifan Hassan viel vandaag al op de 1500 meter

Sifan Hassan kwam tot een tijd van 14.36,79. Het zilver was voor de Keniase Hellen Obiri, brons ging naar de Ethiopische Gudaf Tsegay. Hassan trok ruim 200 meter voor de finish het gas open. Obiri zag haar door een fenomenale spurt nooit meer terug.

De gouden race kende een bewogen aanloop. De 28-jarige Hassan liep vanmorgen, twaalf uur voor de 5000 meter, nog de series van de 1500 meter. Ze kwam in haar race bij het ingaan van de slotronde ten val en leek uitgeschakeld. Ze stond op en liep met een indrukwekkende versnelling het gat dicht naar de voorste lopers. Vervolgens won ze de race ook nog.

Sifan Hassan werd door haar moeder in 2008 naar Nederland gestuurd. Over haar achtergrond heeft zij nooit iets verteld. Dat deed zij wel over het opvangkamp in Zuidlaren waar zij terechtkwam. „Ik heb er elke dag gehuild.” Pas in Leeuwarden vond zij haar geluk een beetje terug. Een vrouw in Leeuwarden bekommerde zich als een moeder om haar. Vanaf die tijd pakte Sifan Hassan het hardlopen op. Tot dan toe had zij in Ethiopië slechts recreatief gelopen. In Tokio was dat vandaag heel anders: ze is nu de beste van de wereld.