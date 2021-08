Vroege vogels genieten diep in de nacht van bronzen Femke Bol: ‘Bizar niveau’

Goud werd het op de Olympische Spelen in Tokio niet. Maar Femke Bol snelde op de 400 meter horden naar een bronzen medaille. „Wat een bizar niveau, geweldig”, vinden veel kijkers op social media.

De race van de nog maar 21-jarige Femke Bol was om half vijf Nederlandse tijd in de nacht. Toch gingen veel sportliefhebbers er voor zitten, zo blijkt. Of hebben iets later de race teruggekeken.

Femke Bol ging voor goud op de Olympische Spelen

Natuurlijk ging Femke Bol in de finale van haar eerste Olympische Spelen voor goud van start. Was dat realistisch? De Amersfoortse kon het eigenlijk niet eens weten. Ze komt nog maar net kijken en door corona had zijn nog nooit kunnen lopen tegen de – tot voor kort in elk geval – twee beste hordenloopsters ter wereld. Dat zijn Sydney McLaughlin en regerend wereldkampioene Dalilah Muhammad, beiden uit de Verenigde Staten. Femke Bol, die de afgelopen tijd elke wedstrijd won, had die twee nog nooit op de baan gezien. Haar twee rivalen konden simpelweg niet naar races in Europa komen.

Het werd een prachtige strijd, vannacht op de Olympische Spelen in Tokio. The New York Times maakte er een mooie graphic van:



Here's how Sydney McLaughlin of the U.S. 🇺🇸 won the 400-meter hurdles at #Tokyo2020, breaking her own world record. Dalilah Muhammad 🇺🇸, her teammate and the 2016 Olympic champion, won silver. Femke Bol of the Netherlands 🇳🇱 won bronze.https://t.co/npZs9cxj8W pic.twitter.com/BUp7WXBhtu — The New York Times (@nytimes) August 4, 2021

Europees record voor Femke Bol, maar brons

McLaughlin liep naar het goud in een wereldrecord van 51,46. Muhammad veroverde het zilver in 51,58. Bol noteerde een Europees (en dus ook Nederlands) record van 52,03 in haar snelste race ooit gelopen op dit onderdeel.

Femke Bol mag gerust een fenomeen worden genoemd. De jonge atlete brak vorig jaar internationaal door op de 400 meter horden en won in de ‘coronazomer’ alle races waar ze aan de start kwam. Ook dit jaar won ze, tot aan de finale in Tokio, alle races waarin ze verscheen. Bovendien verbeterde ze aan een stuk door de Nederlandse records op 400 meter én 400 meter horden. Maar ja, het was allemaal zonder Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad. Ze kan de twee klasbakken nog niet aan, bleek vandaag. Maar dat lijkt voor Femke Bol een kwestie van tijd. En tijd voor de volgende kans op een gouden medaille heeft ze. De volgende Olympische Spelen zijn over drie jaar in Parijs. Femke Bol is dan 24 jaar en heeft dan veel meer ervaring opgedaan.

Hier zie je de beelden van haar bronzen race op de Olympische Spelen van de NOS.

Ook zilver: Sharon van Rouwendaal

Geen gouden medaille dus, maar Femke Bol is dolblij met het brons dat Nederland op een totaal van 22 medailles op de Olympische Spelen van Tokio bracht (6 goud, 8 zilver, 8 brons). Open water-zwemster Sharon van Rouwendaal won de afgelopen nacht – na goud in Rio 2016 – ook nog eens zilver.

„In een olympische finale mag je best risico nemen, dus ik ben als een gek weggegaan en probeerde in de bocht naar ze toe te lopen”, blikte Femke Bol op haar bronzen race terug. „Ik kon mijn vijftien passen tussen de horden goed vasthouden en heb alles gegeven op het laatste stuk. Het was een perfecte race in een Europees record en ik heb brons. Ik ben er superblij mee. Ik kan die twee Amerikaanse meiden op dit moment gewoon nog niet bijhouden.” De atlete voelt zich absoluut geen verliezer van goud. „Nee, zij lopen bizarre tijden en ik vond het heel gaaf eindelijk eens tegen ze te lopen en te zien hoe hard ze gaan.”

Nederland heeft genoten van Femke Bol

De ‘oh’s en ah’s’ over Femke Bol vlogen na haar finale-debuut op de Olympische Spelen over social media. Een overzicht van enkele mooie en waarderende reacties.



#FemkeBol Hoe mooi is brons. — Anna Schippers (@annaschippers) August 4, 2021



Fantastisch resultaat van #Femkebol #Brons die als een van de weinige niet op de nieuwe schoenen loopt, zal dat het verschil zijn #TeamNL #dtv #Tokyo2020 #olympischespelen — Frits Sparnaaij ❣🙏 (@CommentaryNL) August 4, 2021



#femkebol is echt van een bizar niveau! Zo’n geweldigde prestatie geleverd! #Tokio2020 — Arald den Braber (@bbbraa) August 4, 2021



#femkebol Dank voor je geweldige race! Heeeeeeeel graag om 4.25 uur voor je opgestaan. Hulde! 🥉🏆💐 — Yolande de Best (@YolandedeBest) August 4, 2021



Er waren er die – net als ik – hun tickets moesten annuleren, doordat #Tokyo voor niet-Japanse fans gesloten bleef. Haar @AvAltis steunde de Olympische medaille-kandidate op de horden, #FemkeBol uit #Amersfoort, in het clubhuis…

(Beelden @EdwardDoelman) pic.twitter.com/cZdtd1RHpJ — Hans V⭕️S (@voshans) August 4, 2021



De piepjonge Femke Bol levert één van de beste Nederlandse prestaties op deze Spelen: brons en een Europees record. Ze is een (Amersfoortse) kei!#400meterhorden#FemkeBol #Tokyo2021 #olympischespelen — marcelslagman1 (@marcelslagman1) August 4, 2021



Met heel veel plezier wakker geworden om 4.25 voor de finale van Femke Bol. En de analyse te horen van @gregorysedoc. Nu een beetje sloom, maar het was het waard! Gefeliciteerd #femkebol — Gerda Visser (@GerdaVisser2) August 4, 2021



Helaas lukte het niet iederéén om voor Femke Bol op tijd uit bed te komen.



Zet je de wekker voor de race van Femke Bol….1 keer op de snooze gedrukt en race was al voorbij 😂 Les? Niet meer de wekker ‘snachts zetten…. #olympischespelen #femkebol #atletiek #gelukkighebikvakantie — Anja Plugge (@delphi0205) August 4, 2021

