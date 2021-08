Goud (8)! Slaapmaatjes moesten strijden, Lavreysen legt goud op het nachtkastje

Je deelt een vakantiehuisje op de Olympische Spelen in Tokio en weet ‘s morgens vroeg: misschien rijden we straks de finale tegen elkaar. Het gebeurde met de baalwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Lavreysen won vandaag het onderdeel sprint, in een voor Nederland unieke finale.

Een gouden medaille wonnen Lavreysen (24) en Hoogland (28) eerder deze week samen al. Bij de teamsprint waren zij dinsdag met Roy van den Berg en Matthijs Büchli oersterk en onverslaanbaar.

Lavreysen in beslissende rit oppermachtig

Het werd voor de Nederlandse baanwielrenners op de Olympische Spelen van Tokio alleen nog maar mooier toen Shanne Braspennincx gisteren ook naar goud spurtte. Juist, zij is de vriendin van Jeffrey Hoogland. De Telegraaf kopte vanmorgen al treffend: Winnaars en minnaars! Met een zilveren medaille zal Hoogland kunnen leven, aangezien zijn vriend Harry Lavreysen de gouden medaille greep. Maar wat was hij er zelf dichtbij. De eerste spurt was voor Hoogland, in de bijna beslissende tweede omloop kwam Lavreysen op een ongelooflijke manier nog langszij. Een beslissende sprint bracht uitkomst en daarin was Brabander Lavreysen oppermachtig.

Nadat de Britten de sprint jarenlang domineerden (goud op de Olympische Spelen van 2008, 2012 en 2016), maken Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen de laatste jaren de dienst uit. Zij bestreden elkaar al in drie belangrijke finales. Op de wereldkampioenschappen van 2019 en 2020 ging Lavreysen er met de titel vandoor. In de EK-finale van 2019 trok Hoogland aan het langste eind. Maar ja, een finale op de Olympische Spelen spreekt nog veel meer tot de verbeelding. Die lag vanmorgen binnen handbereik. De Nederlanders moesten alleen nog hun halve finales winnen om tegen elkaar om het olympisch goud uit te komen. En dat gebeurde tegen de Rus Dmitrijev en de Schot Carlin.

Goud op Olympische Spelen na 89 jaar

Een finale bij het baanwielrennen tussen twee Nederlandse sprinters, was tot vanmorgen nog nooit gebeurd. En een ‘Oranje-klant’ die op de Olympische Spelen goud op de sprint won? Daarvoor moesten we 89 (!) jaar terug. Maurice Peeters uit Den Haag was de eerste Nederlander die met een gouden medaille naar huis kwam (Antwerpen 1920). De tweede en laatste winnaar was Haarlemmer Jacques van Egmond, in 1932 (Los Angeles). Na zijn carrière begon de Olympisch kampioen café Van Egmond. Dat café is nog altijd in Haarlem te vinden. Peeters overleed in 1957, Van Egmond in 1969. Theo Bos was de laatste Nederlandse medaillewinnaar op de sprint, zilver in 2004 in Athene.



Lavreysen bezorgt Nederland achtste gouden medaille

Maar terug naar de Olympische Spelen van nu. Lavreysen bezorgde Nederland met zijn zege het achtste goud op de Olympische Spelen van Tokio. Hij legt in het vakantiehuisje vanavond Japanse tijd dus de tweede gouden medaille op het nachtkastje. Jeffrey Hoogland parkeert zilver naast zijn goud. Hij had zich voor de Spelen overigens niet neergelegd bij het feit van Lavreysen in Tokio favoriet zou zijn. Hij zei eerder: „Ik heb nu weer anderhalf jaar lang op trainingen kunnen zien wat hij wel en niet doet. Ik heb zeker een plan om hem te kloppen.” Het scheelde uiteindelijk een fractie van een seconde.

Kan het nog mooier worden? Voor Harrie Lavreysen wel. Morgen rijdt hij het onderdeel keirin. Als hij zich naar de wielerbaan begeeft, zal hij eerst even tevreden en met nog meer honger naar goud naar zijn nachtkastje kijken.