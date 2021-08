Goud (7)! Shanne Braspennincx van hartinfarct tot allerbeste race op de wielerbaan

Het baanwielrennen op de Olympische Spelen in Tokio lijkt één groot succes te worden. Na de gouden race van de sprintploeg spurtte Shanne Braspennincx vanmorgen naar goud op het onderdeel keirin. Haar verhaal is een wonder.

Shanne Braspennincx was op de Olympische Spelen de sterkste in de finale voor de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews en de Canadese Lauriane Genest. De 33-jarige renster bezorgde Nederland daarmee in Tokio de zevende gouden medaille.

Braspennincx opvolgster Ligtlee

Braspennincx is de opvolgster van haar landgenote Elis Ligtlee, die vijf jaar geleden in Rio het goud won. Ligtlee zat met tranen in haar ogen in de NOS-studio te kijken naar de gouden race van Shanne Braspennincx. „Toen ik goud won, was Shanne de eerste die me stond op te wachten.”



Gouden Shanne had in de voorbereiding op die Olympische Spelen van Rio hartproblemen gekregen. Na pijn op de borst volgde er een jaar voor de Spelen zelfs een hartinfarct. Door een stent kan zij nu weer veilig sporten (ze was in Rio alweer reserve). En hoe! Ze kan met een gouden medaille in haar koffer terug naar Nederland.

Inzet Braspennincx voor de Hartstichting

Op de website van de Hartstichting zei Shanne Braspennincx als ambassadeur: „Als geen ander weet ik hoe belangrijk het is om hart- en vaatziekten op tijd te kunnen opsporen. Nieuwe oplossingen zijn nodig, zodat meer mensen overleven en de beste behandeling kunnen krijgen. Ik vind het fijn om iets te kunnen betekenen voor de Hartstichting. Dit goede doel ligt mij nauw aan het hart. Ik ben helemaal enthousiast om dit te mogen doen door mijn inzet voor Fietsende Vrienden.” Dat laatste was een actie op spinfietsen om geld op te halen voor onderzoek naar hartproblemen.



Teamgenote Van Riessen heeft het goud (helaas) niet gezien

De van oorsprong Brabantse was ook in haar halve finale als eerste gefinisht. Eerder in de week eindigde ze met Laurine van Riessen als vierde op de teamsprint. Daar hadden ze niet echt op getraind, omdat er individueel meer kansen lagen. Het gaf al wel aan dat beiden in goeden doen waren. Van Riessen ging vandaag echter zwaar onderuit en lag in het ziekenhuis toen Braspennincx het goud opeiste. Van Riessen is inmiddels bij kennis, maar kan zich niets van de val herinneren.

Ook vriend Braspennincx heeft al goud in de koffer

Shanne Braspennincx woont samen met Jeffrey Hoogland, de sprinttopper die voor de gouden race van zijn vriendin zelf de halve finales bereikte. Eerder deze week won Hoogland zelf goud, op het onderdeel teamsprint. Sowieso heeft het wielerstel straks dus twee gouden medailles van de Olympische Spelen in Tokio in de huiskamer hangen.

Nederland verbetert in Tokio het medaillerecord uit 2000. Shanne Braspennincx bezorgde TeamNL de 24e medaille. Daar komen in ieder geval nog medailles bij van de hockeysters, die in de finale staan, en boksster Nouchka Fontijn die al zeker is van minimaal brons. Ook Jeffrey Hoogland of Harrie Lavreysen wint minimaal brons bij de sprint op de baan. Op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney veroverde Nederland 25 medailles.