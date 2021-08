Goud (9)! Oranje-hockeysters rupsjes nooitgenoeg, wéér een olympische titel erbij

De Nederlandse hockeysters hebben voor de derde keer in de laatste vier edities van de Olympische Spelen goud gepakt. Ze waren in Tokio in de finale met 3-1 te sterk voor Argentinië. Alle doelpunten vielen uit een strafcorner. Hoeveel keer de hockeyvrouwen sinds 1970 hebben gewonnen, is inmiddels ongelooflijk.

Neem alleen de Olympische Spelen. 1996 Atlanta, brons. 2000 Sydney, brons. 2004 Athene, zilver. 2008 Beijing, goud. 2012 Londen, goud. 2016 Rio de Janeiro, zilver. Kijk, daar kun je mee thuiskomen.

Hockeysters ook veelvraten op WK’s en EK’s

En daar komen nog een bijzonder aantal wereld- en Europese titels bij. Sinds het genoemde jaar 1970 werden de Nederlandse hockeysters elf keer wereldkampioen en net zo vaak Europees kampioen. Tot aan de finale van de Olympische Spelen in Tokio hadden de Oranje-vrouwen slechts 3 van de 104 wedstrijden sinds de eindstrijd in Rio verloren. De laatste nederlaag van Nederland dateert van anderhalf jaar geleden. Op 15 februari 2020 verloor Oranje in Buenos Aires uitgerekend van de Argentijnse speelsters (2-0). In 2019 verloor Nederland een keer van Australië, in 2017 verslikten de hockeysters zich in een oefenwedstrijd tegen België. Beide keren werd het 0-1.

Hockeysters nemen afscheid van scorende Van Maasakker

Halverwege het tweede kwart kwam Oranje op voorsprong via Margot van Geffen, die een strafcorner van Frédérique Matla licht toucheerde. Een paar minuten later was het opnieuw raak. Ditmaal was Caia van Maasakker trefzeker uit een strafcorner. Niet veel later legde de verdedigster, die na de Spelen afscheid neemt, opnieuw met succes aan vanuit een strafcorner. Bij 0-0 had Van Maasakker uit een strafcorner al op de lat geschoten. Met goud beëindigt zij nu haar prachtige carrière.



Terwijl het signaal voor de rust al had geklonken, verkleinde Agustina Gorzelany uit een strafcorner de marge toch nog tot twee. In de tweede helft vielen er geen doelpunten meer en controleerde de ploeg van bondscoach Alyson Annan het duel. Maria Verschoor kreeg nog een uitgelezen kans op de 4-1, maar zij miste van dichtbij.



Hockeysters vierden voor het eindsignaal al feest

Terwijl er nog een paar seconden te spelen waren, vierden de wisselspeelsters aan de kant al een feestje en een paar tellen voor de laatste zoemer lieten meerdere hockeysters al hun stick vallen om een feestje te vieren.

Oranje, dat in 2016 de olympische titel aan Groot-Brittannië moest laten, boekte op de Spelen in Japan acht opeenvolgende zeges. Nederland was liefst 29 keer trefzeker en incasseerde slechts 4 doelpunten. In de halve finales werden de Britse hockeysters al overtuigend verslagen.



Geen doelpunt van record-spits Matla

Frédérique Matla kwam in de finale niet tot scoren, maar ze was op de Spelen met negen doelpunten wel de topscorer van Oranje. Matla had voor de finale van de Olympische Spelen in Tokio het doel in dertien interlands achter elkaar gevonden. Dat was een andere Nederlandse hockeyster nog nooit gelukt. Felice Albers, die debuteerde op de Spelen, kwam in Tokio tot zes goals.

TeamNL heeft na de zege van de hockeysters nu negen gouden medailles, tien keer zilver en tien keer brons. Hier lees je meer over de acht gouden plakken die de Nederlandse atleten eerder binnen sleepten.