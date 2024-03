Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel vrouwen voelen zich onveilig in de sportschool, dit kan de oplossing zijn

Sporten is gezond, dat weten we allemaal. Maar naar de sportschool gaan is soms nog een dingetje. Je kunt je flink bekeken voelen, of zelfs onveilig. Uit onderzoek blijkt dat dat vaker geldt voor vrouwen dan voor mannen, en dat sommige vrouwen de sportschool daarom ook mijden.

Maar er is een oplossing die mogelijk uitkomst biedt. Wist je trouwens dat er één geslacht is dat veel minder hoeft te sporten dan het andere?

Onveilig gevoel in de sportschool

Ruim de helft van de vrouwen, 56 procent, voelt zich bekeken (door mannen) in de sportschool. 67 procent geeft aan dat ze dat vervelend vinden, blijkt uit onderzoek van XXL Nutrition.

Zoals gezegd is dat vervelende gevoel een stuk meer aanwezig bij vrouwen dan mannen. Zo’n 37 procent van de mannen voelt zich bekeken, een kwart van hen vindt dat vervelend. Dat betekent dat één op de tien mannen zich oncomfortabel voelt in de sportschool door vervelende blikken, tegenover zo’n vier op de tien vrouwen.

Toch gaan een hoop vrouwen die zich vervelend bekeken voelen wél naar de sportschool, al nemen ze dan maatregelen. Voor 64,5 procent is dat het geval. Bij maatregelen kun je denken aan het aanpassen van de kleding, bepaalde oefeningen overslaan of sporten op een beschutte plek.

Oplossingen en alternatieven

Een derde van de vrouwen dat zich onveilig voelt in de sportschool, laat dat zich niet tegenhouden. Voor slechts één op de acht vrouwen is dat wel het geval: zij mijden de sportschool vanwege dat gevoel.

En oplossingen? Dat is lastig. Een ‘ladies only’ gym zou uitkomst kunnen bieden, alleen vrouwen mogen daar sporten, maar daarvan zijn er niet heel veel in Nederland. Slechts een handjevol sportscholen laat alleen vrouwen binnen. Wel vinden de vrouwen die meededen aan dit onderzoek een ladies only gym de beste oplossing.

Maar wat als je niet in de buurt van zo’n sportschool woont? Dan zoeken vrouwen naar alternatieven. Zo sporten ze bijvoorbeeld zelf thuis of buiten, of gaan ze met een privétrainer aan de slag. Gelukkig is maar een klein deel door vervelende blikken helemaal gestopt met sporten.

Vorige Volgende

Reacties