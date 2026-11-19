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Nederlandse wensouders worden gewaarschuwd: ‘Uitbuiting ligt op de loer’

Om een draagmoeder te vinden, reizen sommige Nederlanders wel duizenden kilometers. Zij zoeken een draagmoeder in landen als Ghana en Georgië, maar volgens experts is het risico op uitbuiting daar erg groot.

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Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat bij ten minste twee Ghanese klinieken draagmoeders niet zelfstandig mogen beslissen over medische ingrepen zoals abortus. In de contracten staat dat dergelijke beslissingen bij de wensouders liggen.

Expliciete waarschuwing voor wensouders

Daarnaast kunnen draagmoeders ook betalingen mislopen als ze zich niet aan de voorwaarden houden of als de baby voor de geboorte overlijdt. Alleen al dit jaar werden in Ghana minstens vijf kinderen geboren voor Nederlandse wensouders. Deze praktijken hebben ervoor gezorgd dat het ministerie wensouders vanaf nu expliciet moet waarschuwen voor de risico’s van draagmoederschap in landen als Ghana en Georgië.

Nu Nederland interlandelijke adoptie afbouwt, is draagmoederschap voor sommige Nederlanders een van de weinige manieren om hun kinderwens te vervullen. Jaarlijks krijgen naar schatting dertig tot vijftig Nederlandse gezinnen een kind met hulp van een draagmoeder. Ruim de helft van die trajecten vindt plaats in het buitenland.

Zorgen over Georgië

De bestemmingen waar wensouders naartoe reizen, veranderen voortdurend. Vroeger waren bijvoorbeeld India en Thailand erg populair, maar nu reizen veel wensouders naast Ghana ook af naar onder meer Mexico, Cyprus en Georgië.

Ook over Georgië bestaan er zorgen. In dat land werden sinds 2024 negen kinderen geboren voor Nederlandse wensouders. De Georgische politie begon vorig jaar een onderzoek nadat Thaise vrouwen naar Georgië waren gebracht om draagmoeder te worden en daar werden gedwongen hun eicellen af te staan.

Ook werden dit jaar twee oprichters van een Georgisch bemiddelingsbureau veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, omdat ze geld bedoeld voor draagmoeders hadden verduisterd. De draagmoeders bevielen, maar kregen niets betaald.

Beschikbare informatie

Wie bij de Nederlandse overheid zoekt naar informatie over de risico’s van draagmoederschap in het buitenland, vindt die nauwelijks. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voegde eind vorig jaar alleen aan het reisadvies voor Cyprus een waarschuwing toe. Overheden in onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje waarschuwen voor draagmoederschapstrajecten in landen als Mexico, Nigeria en Georgië.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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