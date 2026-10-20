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Rob Jetten en Nicolás Keenan verwachten een kind: deze regels maken draagmoederschap ingewikkeld

Rob Jetten en zijn partner Nicolás Keenan verwachten een kind via een draagmoeder. Maar in Nederland worden wensouders na de geboorte niet automatisch juridische ouders. Waarom is dat zo ingewikkeld en welke nieuwe wet moet daar verandering in brengen?

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Een draagmoeder is een vrouw die zwanger is en een kind baart voor een of twee andere personen, de wensouders. Premier Jetten en zijn vriend maken gebruik van deze manier van een gezin stichten, en dat kwam groot in het nieuws. Wat houdt het draagmoederschap eigenlijk in, en is dat juridisch vastgelegd?

Boven dit artikel zie je een een discussie over dit vraagstuk tijdens de uitzending van WNL Goedemorgen Nederland.

Waarom mogen wensouders niet zomaar een draagmoeder zoeken in Nederland?

Het draagmoederschap is in Nederland niet in de wet geregeld. Dat betekent dat het wel mogelijk is, maar dat er een aantal obstakels zijn die wensouders en draagmoeders uit de weg moeten gaan. Wensouders mogen namelijk op zoek naar een draagmoeder, maar mogen niet in het openbaar aangeven dat ze op zoek zijn naar een draagmoeder. Een bericht op social media mag dus niet. Andersom mag een draagmoeder zichzelf ook niet zomaar publiekelijk aanbieden aan wensouders.

In de praktijk betekent dit dat wensouders vaak een draagmoeder binnen hun eigen kring moeten zoeken. Als er een match is gevonden, is het belangrijk dat er niet vanuit een winstoogmerk wordt gehandeld. Met andere woorden: de vrouw mag financieel niet beloond worden voor haar draagmoederschap. Wel mogen wensouders de (on)kosten voor de draagmoeder vergoeden.

Waarom zijn wensouders na de geboorte niet automatisch juridische ouders?

Als de zwangerschap eenmaal is uitgedragen en het kind is geboren, moeten wensouders opnieuw een aantal stappen ondernemen. Bij de geboorte zijn de wensouders namelijk nog niet formeel de ouders. Dat kan pas gebeuren wanneer de draagmoeder, en in sommige gevallen ook de Raad voor de Kinderbescherming, toestemming geeft. Wensouders kunnen bij de rechter een verzoek indienen om de juridische ouders te worden.

Het gaat dan om een lang proces dat soms onzekerheid met zich meebrengt. In sommige gevallen is lange tijd onzeker wie juridisch verantwoordelijk is voor het pasgeboren kind. Praktische zaken regelen, zoals verzekeringen en een paspoort, blijven daardoor uit.

Nieuwe draagmoederschapswet: wat moet er veranderen voor wensouders?

Het draagmoederschap in Nederland kent op dit moment dus best wat hindernissen voor zowel de wensouders als voor de draagmoeder zelf. Daar moet verandering in komen, vindt het kabinet. Er is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In dat voorstel staat dat de rechter, al voordat de draagmoeder zwanger is, kan beslissen dat de wensouders meteen vanaf de geboorte wettelijke ouders zijn van het kind.

Daar zitten wel een aantal voorwaarden aan: wensouders en de draagmoeder moeten voorlichting en counseling doorlopen. Ook moet informatie over de afstamming en ontstaansgeschiedenis van het kind goed bewaard blijven voor in de toekomst.

Wanneer die wet erdoorheen komt, is nog onduidelijk. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog over het voorstel beslissen.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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