Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zilveren Kruis-klanten getroffen door patiëntenstop bij 3 ziekenhuizen: zorgbudget is op

Verzekerden van Zilveren Kruis kunnen bij meerdere ziekenhuizen voorlopig geen nieuwe, planbare behandeling starten. Volgens de ziekenhuizen is het afgesproken zorgbudget ontoereikend. Patiënten moeten mogelijk wachten tot 2027 of uitwijken naar een andere zorgaanbieder.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Sommige mensen die een zorgverzekering bij Zilveren Kruis hebben, kunnen tot het einde van het jaar bij een aantal ziekenhuizen niet meer terecht. De reden hiervoor is geld: de ziekenhuizen zeggen dat het afgesproken budget van de zorgverzekeraar niet toereikend is om nog meer patiënten te behandelen.

Bij deze 3 ziekenhuizen geldt een patiëntenstop voor Zilveren Kruis

De patiëntenstop geldt onder meer bij Alrijne, Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Ook de ggz-instellingen Zeeuwse Gronden en Mediant hebben de instroom van nieuwe patiënten beperkt.

Klanten van Zilveren Kruis die een nieuwe verwijzing krijgen voor een planbare behandeling, moeten in principe bij deze zorgaanbieders wachten tot volgend jaar. Ze kunnen ook kijken of Zilveren Kruis een plek bij een ander ziekenhuis kan regelen. De maatregel geldt overigens niet voor klanten die acute medische zorg nodig hebben. Zij blijven gewoon welkom.

Waarom bereikt Zilveren Kruis het afgesproken zorgbudget?

Ook wie verzekerd is via FBTO, De Friesland, Interpolis of de christelijke zorgverzekeraar kan met een patiëntenstop te maken krijgen. Deze merken vallen onder Zilveren Kruis. Wie al in behandeling is, kan die behandeling volgens de zorgverzekeraar gewoon voortzetten.

Zilveren Kruis zegt dat het met zorgaanbieders maximumbudgetten afspreekt om de zorg betaalbaar te houden. Zodra een aanbieder dat maximum bereikt, zoekt de verzekeraar eerst naar een plek bij een andere aanbieder in de regio. Als dat niet lukt, kan Zilveren Kruis extra zorg inkopen. Volgens een woordvoerder is dat de afgelopen weken meerdere keren gebeurd.

Zorgexpert: 42 zorgverzekeringen kosten in 2027 meer dan 2000 euro, maar verschil loopt op tot 650 euro

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

Reacties