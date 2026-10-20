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Wietske (41) was draagmoeder voor twee mannen en ziet hun zoon nog elke maand: ‘Ik blijf een rol spelen’

„We zijn ontzettend dankbaar dat we dankzij twee geweldige vrouwen nu de kans krijgen om onze grote droom uit te laten komen.” Premier Rob Jetten en zijn partner verwachten in 2027 een kind, dankzij een draagmoeder en eiceldonor, beiden bekenden van het stel. Wietske Steenbergen (41) weet hoe dat eruitziet vanaf de andere kant. Zij droeg een kind voor twee vaders. „Het is geen superkracht, je hebt vooral veel toewijding nodig.”

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Wietske: „’Wat leuk’, dacht ik toen ik hoorde dat Rob Jetten een kind verwacht via een draagmoeder. Hij heeft natuurlijk een hoge positie in Nederland en wie weet helpt het bij de langverwachte wetgeving rond draagmoederschap. Het duurt al drie jaar om die erdoor te krijgen en het ligt nog steeds bij de Tweede Kamer. Hopelijk helpt het babynieuws van de premier. Sowieso vormt hun verhaal een mooi voorbeeld; zelf draag ik ook graag bij aan het normaliseren van draagmoederschap. En twee mannen kunnen net zo goed een kind opvoeden, met net zoveel liefde.

Toch zie je op social media veel negatieve reacties op het nieuws van Jetten; mensen weten vaak niet waar ze over praten. Tegen iemand die heel negatief was online, heb ik zelf weleens gezegd: ‘Zullen we even bellen? Dan vertel ik mijn verhaal.’ Het werd een heel mooi gesprek, waarna die ander zei: ‘O, maar als het zo zit, sta ik er heel anders tegenover.’ Kijk, je mag best een andere mening hebben, maar dan wil ik daar wel een gesprek over voeren en vertellen hoe het echt gaat.

Het grootste misverstand is dat de draagmoeder betaald wordt. Dat mag in Nederland helemaal niet; je mag alleen de onkosten vergoed krijgen. Je doet het uit altruïsme. Iets anders wat ik vaak hoor, is dat het zo ‘knap’ is van een draagmoeder. Alsof je een superkracht bezit. Maar je hebt vooral veel toewijding nodig. Als je voelt dat je dit moet doen, dan kun je het.”

📕 Handboek Over alle juridische rompslomp, de misverstanden en de liefde die erbij komt kijken, schreef Wietske het boek Met hart en ziel. Een handboek voor draagmoeders en wensouders.

Wietske gaf Ilan na de geboorte nog een halfjaar borstvoeding

„Ander commentaar is dat het niet natuurlijk is en daarom niet goed voor het kind. Daar ben ik het deels best mee eens. Je kunt niet zomaar een kind op de wereld zetten en denken: die vaders redden zich wel. Als moeder heb je een verantwoordelijkheid en ik neem die. Ik ben niet de opvoedende ouder, maar ik heb wel een rol in het leven van Ilan en die houd ik altijd. Het kind moet voorop staan.

We hebben er dan ook alles aan gedaan om de landing voor de baby zo zacht mogelijk te maken. Tijdens de zwangerschap namen de vaders een meditatie op waar ik elke dag naar luisterde, zodat Ilan hun stemmen al kende. Na de bevalling hebben de vaders, Ilan en ik de eerste vijf dagen samen doorgebracht en het contact daarna heel langzaam afgebouwd. Ik heb nog een halfjaar lang borstvoeding gegeven.

Ilan heeft niet dagelijks een moeder. Ik zie hem ongeveer elke maand, maar hij heeft wel hele mooie vrouwen om zich heen die een deel van die rol kunnen vervullen. Is het perfect? Misschien niet. Maar ik weet wel dat Ilan niks tekortkomt aan liefde.”

Waarom Wietske (41) bewust draagmoeder wilde zijn voor twee mannen

„Ik kwam op het idee om draagmoeder te worden door een hoorcollege over diversiteit in gezinsvormen van mijn werk. Toen dacht ik meteen: dat is iets voor mij. Het is een soort missie: ik heb een heel groot hart, veel liefde te geven en ik raak makkelijk zwanger. In het begin wist ik nog niet dat ik het voor twee mannen wilde doen, maar gaandeweg merkte ik dat ik die concurrentie als moeder niet wilde, met de wensmoeder als ik draagmoeder zou zijn voor een heterostel. Nu ben en blijf ik de enige moeder in het leven van het kind. Dat voelt voor mij veilig.

Vanwege alle vooroordelen durfde ik zelf amper mijn onkosten te laten vergoeden. Als ik bijvoorbeeld zwangerschapslingerie nodig had, dacht ik: laat maar. Want mensen hebben al zo’n mening over draagmoeder-zijn: ‘Je krijgt er vast geld voor’. Terwijl ik ook vind dat het de draagmoeder geen geld mag kosten, want ze doet het al uit altruïsme.

Zwanger zijn van Ilan voelde voor mij hetzelfde als bij mijn andere drie kinderen. Na de geboorte was dat anders. Wel hebben Ilan en ik een speciale band; mijn stem kent hij uit duizenden. Hij voelt niet als mijn eigen kind, maar ook niet als zomaar een buurkind. Ik houd van hem, en ook van zijn vaders. Mensen hebben altijd zoveel respect voor de draagmoeder. Terecht, maar ik heb ook veel respect voor de vaders. Zij hebben hun kostbaarste bezit bij mij gelaten.”

Wietske kreeg kraamtranen na de bevalling: ‘Ze dachten meteen dat ik spijt had’

„Ilan is nu een vrolijke dreumes van anderhalf en het is allemaal eigenlijk beter gegaan dan ik had verwacht. Wat me wel tegenviel, is dat ik constant andere mensen moest geruststellen, zoals de verloskundige en de kraamzorg. Bijna iedere kraamvrouw heeft kraamtranen en ik had die ook. Toen dachten ze meteen: nu gaat het mis, ze zal wel spijt hebben. Terwijl ik gewoon last van kraamtranen had.

Bij draagmoederschap komt ontzettend veel kijken; er zijn allerlei waarborgen. Je hebt allebei – wensouders en draagmoeder – een eigen advocaat nodig, zodat de belangen van beide kanten worden behartigd. En het kan wel een jaar duren na de geboorte voor de adoptie geregeld is. In dat jaar was ik juridisch gezien nog de moeder, dus als de vaders met hem op vakantie naar het buitenland wilden, moest ik toestemming geven. Hopelijk versnelt de nieuwe wetgeving dat proces.

Ik heb Met hart en ziel geschreven, omdat dat het boek is dat ik zelf had willen hebben voordat ik eraan begon. Je leest wat tegen kan vallen — zoals negatieve reacties uit je eigen omgeving of dat je soms even helemaal klaar bent met de mannen — en de positieve en praktische dingen. Bijvoorbeeld dat het voelt als daten als je elkaar leert kennen, wat je vanuit de checklist moet inbrengen, hoe je de kennismaking doet en waar je tegenaan kunt lopen bij de counseling. Ook voor wensouders is het nuttig om te lezen.

Met ons gaat het nog steeds fantastisch. Mijn kinderen en ik hebben een hele familie erbij gekregen. Ik mag heel erg meegenieten van het gezin waar Ilan in opgroeit. De communicatie met de vaders gaat hartstikke fijn, er is veel respect over en weer. Over twee weken komt Ilan een dagje hier spelen, zonder zijn vaders. We denken zelfs na over een tweede traject, een broertje of zusje voor Ilan.”

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Geschreven door Eva Munnik Eva is freelance verslaggever en (eind)redacteur bij televisieprogramma’s, daarnaast schrijft ze en doet ze eindredactie voor magazines. Eva schreef zeven non-fictie boeken, haar nieuwste vormt een kritische filering van de corona-aanpak: De Covidstaat. Als het even kan doet ze dat schrijven vanuit bed, in haar heerlijke appartement aan de mooiste gracht van Amsterdam. Daar woont ze met haar man, dochter en twee katten.

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