Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kanye West misschien niet welkom in Nederland: dit is waarom en wat doet het kabinet?

Het is nog onzeker of Kanye West deze zomer in Nederland optreedt. De omstreden artiest, die tegenwoordig door het leven gaat als Ye, staat gepland voor concerten begin juni in het GelreDome in Arnhem. Achter de schermen wordt serieus gekeken of hij überhaupt ons land in mag.

Het kabinet laat momenteel uitzoeken of er juridische gronden zijn om de rapper te weigeren. Minister van Veiligheid, David van Weel, gaf aan dat zijn collega Bart van den Brink, van Asiel en Migratie, bekijkt of er redenen zijn om hem de toegang te ontzeggen.

Dat blijkt echter niet eenvoudig. In Nederland ligt de lat hoog als het om iemand weigeren gaat. Daarvoor moet sprake zijn van een risico voor de openbare orde of nationale veiligheid. Of dat in dit geval aantoonbaar is, is nog maar de vraag.

Veel kritiek vanuit de politiek

In de Tweede Kamer is de weerstand tegen de komst van de artiest groot. Meerdere partijen hebben het kabinet opgeroepen om te onderzoeken of zijn optreden in het GelreDome tegengehouden kan worden.

Die oproep komt voort uit eerdere uitspraken en acties van de rapper. In 2025 kwam Kanye herhaaldelijk in opspraak door antisemitische uitingen en het tonen van sympathie voor Adolf Hitler. Hoewel hij later aangaf spijt te hebben, blijven de reacties in politiek Den Haag kritisch.

Andere landen zeggen al nee tegen Kanye West

Nederland staat niet alleen in de discussie. In meerdere Europese landen zijn optredens van de artiest inmiddels geschrapt of geweigerd. Zo kreeg hij geen toegang tot het Verenigd Koninkrijk en gingen shows in onder meer Frankrijk, Polen en Zwitserland niet door.

Die landen namen zelf maatregelen, maar binnen Nederland ligt dat net anders. Omdat Amerikanen voor een kort verblijf geen visum nodig hebben, is er minder ruimte om vooraf te toetsen of iemand geweerd kan worden.

Concert nog niet definitief

Vooralsnog staan de optredens in Arnhem gepland voor 6 en 8 juni. De vergunningprocedure loopt nog en er is nog geen definitieve beslissing genomen over de komst van Kanye West.

Of de rapper daadwerkelijk op het podium verschijnt, hangt af van de uitkomst van het onderzoek van het kabinet. Tot die tijd blijft het onzeker of Nederland zich aansluit bij de landen die hem al de toegang hebben geweigerd.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties