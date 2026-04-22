Cosmeticaketen Rituals waarschuwt klanten na datalek

Cosmeticaketen Rituals is slachtoffer geworden van een hack, waarbij gegevens van klanten op onrechtmatige wijze zijn gedownload. De onderneming waarschuwt klanten dat ze nu extra alert moeten zijn op eventuele phishingberichten. De gedownloade gegevens kunnen namelijk door fraudeurs worden misbruikt, bijvoorbeeld voor valse e-mails. Van hoeveel klanten gegevens zijn gelekt, is niet duidelijk.

Het gaat onder meer om namen, adressen, telefoonnummers en geboortedata. „Er zijn geen wachtwoorden of betalingsgegevens gelekt”, benadrukt het bedrijf in een mail aan gedupeerde klanten. „Voor zover wij weten, zijn de buitgemaakte gegevens niet openbaar gemaakt”, voegt de keten eraan toe.

Hoeveel accounts precies zijn getroffen is nog niet bekend, maar volgens Rituals-directeur Raymond Cloosterman gaat het om een „behoorlijk” aantal. „Omdat we nu midden in een onderzoek zitten kan ik uit veiligheidsoverwegingen niet delen om hoeveel accounts het gaat”, vult een woordvoerster van het bedrijf aan. Het gaat volgens haar niet alleen om accounts in Nederland, maar ook om accounts elders in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

33 landen

Rituals zegt onmiddellijk na de ontdekking van de hack maatregelen te hebben genomen en de toegang tot de gegevens te hebben geblokkeerd. Rituals heeft het incident ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bedrijf zegt aanvullende beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen om herhaling te voorkomen.

Rituals is actief in 33 landen. In Nederland heeft het bedrijf meer dan honderd winkels.

ANP

