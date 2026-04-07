Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verenigd Koninkrijk weigert Ye toegang

Ye, ook bekend als Kanye West, mag niet naar het Verenigd Koninkrijk reizen deze zomer, meldt de BBC. De Britse overheid heeft de rapper toegang geweigerd na een controverse over zijn geplande optreden als headliner op het Wireless Festival in Londen deze zomer.

Ye heeft bijna vijf jaar lang voor opschudding gezorgd met een reeks antisemitische, racistische en pro-nazistische uitspraken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vertelde de BBC dat de rapper maandag een aanvraag had ingediend om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen via een elektronische reisvergunning (ETA). De beslissing om de vergunning te weigeren is genomen omdat zijn aanwezigheid niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang.

Festival geannuleerd

Dat Ye niet welkom is, volgt op stevige kritiek na het bekendmaken van zijn komst op het festival. Meerdere sponsors trokken zich terug en er werden oproepen gedaan om West de toegang tot het Verenigd Koninkrijk te weigeren. De organisator heeft na de aankondiging dat de rapper het land niet in mag besloten om het hele festival niet meer door te laten gaan.

Ye heeft deze zomer ook twee optredens gepland in Nederland. Op 6 en 8 juni staat de artiest op het podium van het GelreDome in Arnhem.

ANP

Reacties