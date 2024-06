Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze landen hebben de Palestijnse staat erkend en zo staat het er nu voor

Al maandenlang zijn Israël en Hamas verwikkeld in een hevige strijd. Er is een korte wapenstilstand geweest, maar Israël viel desondanks Rafah binnen, een stad waar veel Palestijnen naartoe waren gevlucht. Ondertussen erkennen een aantal landen in Europa de Palestijnse staat. Hoe staat het er nu voor in die regio?

Onlangs zetten we al op een rijtje wat er aan de hand was (en is) in Rafah, een stad in de Gazastrook, aan de grens met Egypte. De stad geldt als één van de belangrijkste steden in de Gazastrook, volgens de UNWRA zijn ruim een miljoen mensen uit Rafah op de vlucht geslagen.

Erkenning van de Palestijnse staat

De afgelopen tijd hebben een aantal Europese landen formeel de Palestijnse staat erkend. Spanje, Noorwegen en Ierland deden dat vorige week, nadat ze die stap al hadden aangekondigd. Minister van Buitenlandse Zaken van Noorwegen Espen Barth Eide sprak van „een bijzondere dag voor de Noors-Palestijnse betrekkingen”.

Deze drie landen riepen andere landen op hun voorbeeld te volgen, Slovenië heeft dat gisteren gedaan. Malta zou ook plannen hebben de Palestijnse staat te erkennen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Slovenië spreekt op X van een „boodschap van hoop en vrede”. De regering in Ljubljana wil door middel van de erkenning een zogenaamde tweestatenoplossing dichterbij brengen, waarbij een Israëlische en een Palestijnse staat naast elkaar kunnen bestaan.

„Slovenië zal onvermoeibaar blijven werken aan de veiligheid van beide landen, Palestijnen en Israëli’s.” Het ministerie sluit het bericht af met een oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook.

Palestina wordt door een groot deel van de VN-lidstaten erkend, maar niet door Israël en de meeste westerse landen, ook niet door Nederland. Zweden, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Cyprus erkenden de Palestijnse Staat al voor het conflict met Hamas dat in oktober nieuwe hoogtes bereikte.

Hoe staat het conflict tussen Hamas en Israël ervoor?

Na de inval in Rafah kon Israël op flinke internationale kritiek rekenen. Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft besloten dat Israël het offensief in Rafah moet stoppen. De situatie in Rafah was op dat moment „rampzalig”, zei het in het Vredespaleis in Den Haag gevestigde hof in een tussenuitspraak. De humanitaire situatie in de stad is nijpend. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd of op de vlucht geslagen. De plek waar ze naartoe gaan is bovendien ook niet veilig genoeg.

Qatar is bemiddelaar tussen Hamas en Israël en is bezig met het tot stand komen van een bestand. Het land wacht nog op een „duidelijk standpunt” van Israël over het nieuwe voorstel, ook Hamas moet nog definitief reageren.

Het voorstel waar het om gaat, werd afgelopen vrijdag onverwacht gepresenteerd door de Amerikaanse president Joe Biden. In het voorstel staat een wapenstilstand in Gaza, de ruil van Israëlische gijzelaars voor Palestijnse gevangenen en de wederopbouw van het gebied. Ook wordt de mogelijkheid genoemd dat de vijandigheden permanent gestaakt kunnen worden als de afspraken worden nagekomen.

Tientallen doden bij aanvallen op Centraal-Gaza

Volgens medische bronnen in Gaza hebben recente aanvallen van Israël op Centraal-Gaza aan 62 mensen het leven gekost. Nieuwszender Al Jazeera meldt 75 doden in de afgelopen 24 uur.

De Israëlische strijdkrachten (IDF) maakten eerder bekend dat ze gisteren onder meer Bureij in Centraal-Gaza aanvielen. Vanuit de lucht zouden militaire complexen en ondergrondse infrastructuur van Hamas zijn getroffen. Ook zei de IDF dat „terroristen” zijn uitgeschakeld. Het is niet duidelijk of deze operatie is afgerond. Volgens Al Jazeera vinden ook nu bombardementen plaats.

Door de Israëlische luchtaanvallen en grondoperaties zijn in Gaza zeker 36.586 doden gevallen, meldt het ministerie van Gezondheid. Volgens Palestijnse informatie ligt het aantal gewonden na ruim zeven maanden oorlog boven de 83.000.

‘Israël maakt hulp aan Gaza bijna onmogelijk’

Volgens Oxfam Novib ligt hongersnood op de loer in Gaza, omdat Israël hulp aan het gebied ‘bijna onmogelijk’ zou maken. Dat komt deels door Israëlische bombardementen, maar ook door het „opzettelijk tegenhouden van humanitaire hulp”. De organisatie zegt dat er meer kinderen sterven door honger en ziekte in het gebied.

Op 7 mei nam Israël namelijk een grenspost bij Rafah in, waarna de hoeveelheid hulp die Gaza binnenkomt drastisch is afgenomen. Meer dan 2000 vrachtwagens staan vast aan de Egyptische kant van de grens.

