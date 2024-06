Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel ‘betaalt’ elke Nederlander per maand aan de Europese Unie

Op 6 juni mogen we naar de stembus om onze stem uit te brengen voor de Europese Verkiezingen. Maar hoe zit het eigenlijk met de financiën rondom de Europese Unie? Hoeveel geld draagt Nederland bij aan de grote pot van de EU en hoe zit dat met de rest van de EU-landen?

Benieuwd naar alle informatie omtrent de Europese Verkiezingen? De Europese verkiezingen worden in Nederland op donderdag 6 juni gehouden (andere landen volgen de dagen erna) en hier lees je alles over ‘wie wat waar wanneer waarom?‘.

Nederland en de Europese begroting

In totaal draagt Nederland dit jaar zo’n 10 miljard euro bij aan de begroting van de EU. Het totale bedrag dat dit jaar in Brussel op de begroting staat is zo’n 189 miljard euro. Dat is natuurlijk een groot bedrag, maar om een vergelijking te maken: de Nederlandse begroting voor dit jaar bedraagt 434 miljard euro. De Nederlandse bijdrage aan de begroting van de EU komt neer op zo’n 5 procent van het totale bedrag.

De huidige begroting van de EU loopt van 2021 tot 2027 en bedraagt ruim 1824 miljard euro. Die begroting wordt officieel gezien het Meerjarig Financieel Kader genoemd, de MKF. In 2028 wordt er een nieuwe begroting opgemaakt.

Netto bijdrage van Nederland

Nederland behoort tot de nettobetalers van de EU. In de praktijk betekent dat dat we meer afdragen dan terugkrijgen. De totale bijdrage van dit jaar is zo’n 10 miljard, maar we krijgen daar ook dingen voor terug. In 2022 was de nettobetalingspositie van Nederland zo’n 2,7 miljard euro. Van het totale bedrag dat Nederland aan de EU afdraagt, komt er dus een aanzienlijk deel terug.

Toch blijven al die miljardenbedragen lastig te vatten. Daarom heeft het ICAEW een berekening gemaakt over de maandelijkse bijdrage aan de EU per persoon per EU-lidstaat. De maandelijkse bijdrage voor iedere Nederlander komt uit op een bedrag van 39 euro per maand. Daarmee staat Nederland op de vierde plaats qua bijdrage per persoon van alle 27 lidstaten. Ierland staat bovenaan met een bijdrage van 53,20 euro. Benieuwd naar de bijdrage van de rest van de inwoners in Europa? Die vind je in onderstaande tabel.

Land Bijdrage per persoon per maand Ierland 53,20 euro Luxemburg 50,70 euro België 44,10 Nederland 39,00 Denemarken 37,80 Finland 31,30 Duitsland 29,70 Slovenië 28,90 Frankrijk 28,60 Oostenrijk 28,50 Zweden 25,20 Italië 24,40 Malta 23,20 Spanje 21,80 Estland 21,70 Cyprus 20,70 Tsjechië 20,30 Litouwen 20,00 Portugal 17,80 Letland 16,90 Hongarije 16,20 Polen 15,70 Griekenland 15,40 Slowakije 15,00 Kroatië 13,10 Roemenië 12,00 Bulgarije 10,50 Bron: Chart of the week: EU Budget 2024, bijdrage per persoon per maand, ICAEW

De formerende partijen

In het kabinetsakkoord wordt gepleit voor een kleinere bijdrage aan de EU. Daarin hebben de partijen hun ambitie geuit om 1,6 miljard euro minder bij te dragen aan de Europese begroting. Het Centraal Planbureau (CBP) heeft een analyse gemaakt van het hoofdlijnenakkoord, opgesteld door PVV, BBB, NSC en VVD. Volgens de analyse van het CBP is deze ambitie lastig af te dwingen. Volgens berekeningen van het CBP zouden de afdrachten maximaal 0,5 miljard euro lager kunnen uitvallen.

Reacties