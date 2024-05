Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is er aan de hand in Rafah?

Je hebt ongetwijfeld al van de plek in Palestina gehoord de afgelopen dagen: Rafah. Wat is er daar precies aan de hand? We sommen de gebeurtenissen van een paar dagen voor je op.

Sinds 7 oktober is Israël in gevecht met Hamas en zijn er vele doden gevallen, zowel aan Palestijnse als aan Israëlische zijde. Onderhandelen gaat moeizaam, maar er leek een akkoord te zijn voor een staakt-het-vuren, mede onderhandeld door Egypte en Qatar. Toch bleef Israël verkondigen dat inwoners van Rafah moesten evacueren, omdat het leger een grondoperatie voorbereidde.

Bombardementen op Rafah

Sinds maandagavond voert Israël zware bombardementen uit boven Rafah. Een journalist van AFP, die ter plaatse was, meldde dat er dertig minuten lang onafgebroken bommen op de stad vielen. Maandag herhaalde Israël dat inwoners van Rafah moesten evacueren.

Dat Israël bombardementen uitvoerde, is opvallend, omdat Hamas eerder op de avond al akkoord ging met een voorstel voor een staakt-het-vuren. Gisteren liet een hoge Israëlische functionaris echter weten dat de laatste ronde van de onderhandelingen waren geëindigd. Israël zou de militaire operatie in Rafah en andere delen van de Gazastrook zoals gepland voortzetten, voegde hij eraan toe.

‘110.000 mensen hebben Rafah verlaten’

De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) schat dat ongeveer 110.000 mensen Rafah inmiddels hebben verlaten.

„Terwijl de Israëlische troepen hun bombardementen op Rafah intensiveren, gaan de gedwongen verplaatsingen door”, meldt het agentschap op berichtenplatform X. De organisatie zegt dat de vertrokken mensen op zoek zijn naar veiligheid. „Maar nergens in de Gazastrook is het veilig en de leefomstandigheden zijn erbarmelijk. De enige hoop is een onmiddellijk staakt-het-vuren.”

De UNRWA schatte gisterochtend dat ongeveer 80.000 mensen Rafah hadden verlaten. In de zuidelijke stad woonden 1,4 miljoen mensen. Velen waren in de afgelopen maanden juist naar de stad gevlucht omdat andere delen van de Gazastrook door Israël zijn verwoest of werden gebombardeerd.

Rafah Rafah is een Palestijnse stad in de Gazastrook, aan de grens met Egypte, en geldt als één van de belangrijkste steden in de Gazastrook. Het ligt ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de stad Gaza en is sinds 1948 ook deels een vluchtelingenkamp. Er woonden zo’n 1,4 miljoen mensen, velen van hen zijn de stad ontvlucht.

VN hebben geen toegang meer

De Israëlische autoriteiten verbieden de Verenigde Naties al enige dagen om de Gazastrook binnen te gaan. Israël nam de grensovergang enkele dagen geleden over, liet een woordvoerder van de VN-hulporganisatie OCHA weten.

„We hebben momenteel geen fysieke aanwezigheid bij de grensovergang van Rafah, omdat COGAT ons de toegang tot dit gebied heeft ontzegd”, aldus OCHA-woordvoerder Jens Laerke. COGAT is de Israëlische instantie die toezicht houdt op de leveringen aan de Palestijnse gebieden. De meeste humanitaire hulp voor Gaza wordt geleverd via Rafah.

De op een na belangrijkste grensovergang is Kerem Shalom, tussen Gaza en Israël, en die is al sinds zondag dicht. Laerke waarschuwt dat de sluitingen grote gevolgen kunnen hebben. De Gazastrook heeft volgens hem nog maar een dagvoorraad aan brandstof. Als de levering van brandstof voor langere tijd wordt tegengehouden, zou dat het einde van de hulpoperatie in Gaza kunnen betekenen.

De VN sprak eerder al uit dat het denkt dat Israël honger als wapen gebruikt. In de Gazastrook is er namelijk zo weinig te eten, dat sommige mensen onkruid en dierenvoeding eten. Israël heeft de controle over de grensovergang en controleert dus wat de Gazastrook in en uit gaat. Ook hebben zij zeggenschap over het toelaten van hulp(middelen). De VN-mensenrechtenchef benadrukte dat als Israël honger inderdaad gebruikt als wapen, dit een oorlogskidaad is.

‘VS levert geen wapens voor offensief Rafah’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Israël gisteren gewaarschuwd: de Verenigde Staten leveren geen wapens meer aan die staat als het door zou gaan met de belegering van Rafah.

„Ik heb duidelijk gemaakt dat als ze Rafah binnenvallen, ik niet de wapens lever die historisch zijn gebruikt om Rafah aan te pakken, om de steden aan te pakken, de wapens die dat probleem aanpakken”, zei Biden.

De Israëlische president Benjamin Netanyahu heeft laten weten dat het land zich „met hand en tand” blijft verzetten, ook zonder hulp van de VS. Israël zegt dat het onmogelijk is om Hamas te verslaan zonder Rafah in te nemen.

Protesten

Over de hele wereld zijn er de afgelopen tijd studentenprotesten georganiseerd, ook in Nederland. Zo is er veel te doen over een protest bij de UvA in Amsterdam. Op en rond het terrein is een ravage aangericht, overal liggen straatstenen en pallets waarmee de betogers barricades hadden gebouwd. De muren zijn beklad met leuzen als ‘Free Palestine’.

De meeste demonstranten droegen mondkapjes of sjaals voor hun gezicht, om niet te worden herkend. Er vonden meerdere aanhoudingen plaats, waarbij de politie sloeg met wapenstokken. Eerder deze week werden mensen die bij de UvA protesteerden ook al aangehouden, volgens hun advocaat onterecht. Ook bij de Universiteit van Utrecht waren protesten.

In Malmö, waar het Eurovisie Songfestival plaatsvindt, zijn ook meerdere pro-Palestijnse protesten en marsen. Toen de Israëlische inzending tijdens de halve finale optrad, was er veel boegeroep en ‘Free Palestine’ te horen vanuit het publiek.

