Internationale kritiek na dodelijke aanval bij Rafah

De dodelijke Israëlische aanval bij Rafah heeft geleid tot internationale kritiek. Golfstaat en bemiddelaar Qatar waarschuwt dat het voorval negatieve gevolgen kan hebben voor de onderhandelingen over een bestand in de Gazastrook.

De Palestijnse autoriteiten zeggen dat in het zuiden van Gaza zeker 40 doden zijn gevallen door een aanval bij een kamp met ontheemde mensen. Israël meldt een luchtaanval te hebben uitgevoerd op een locatie van Hamas en zegt berichten over burgerslachtoffers te onderzoeken.

De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen reageerde geschokt op berichten over de aanval. De UNRWA zegt dat informatie naar buiten komt over grote aantallen slachtoffers, waaronder vrouwen en kinderen. „Gaza is de hel op aarde. Dat laten de beelden van gisterenavond nog eens zien”, aldus de organisatie.

Buurland Egypte spreekt over een „opzettelijk bombardement” van Israëlische troepen op tenten van vluchtelingen. Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken roept Israël op gehoor te geven aan een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) en de militaire operatie in Rafah te staken.

ANP

