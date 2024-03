Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prinses Kate ‘enorm ontroerd’ door vele steunbetuigingen

Prinses Kate is ‘enorm ontroerd’ door de steunbetuigingen die zij en haar man prins William hebben ontvangen. De prinses maakte afgelopen vrijdag in een videoboodschap op Instagram bekend dat er kanker bij haar ontdekt is.

„De prins en prinses zijn beiden enorm ontroerd door de vriendelijke berichten van mensen hier in het Verenigd Koninkrijk, in het Gemenebest en over de hele wereld, in reactie op het bericht van Hare Koninklijke Hoogheid”, laat een woordvoerder van het echtpaar weten. „Ze zijn zeer ontroerd door de warmte en steun en zijn dankbaar voor het begrip voor hun verzoek om privacy op dit moment.”

De ziekte kwam aan het licht na haar geplande buikoperatie in januari. Kensington Palace heeft niet gemeld om wat voor kanker het gaat. Wel is bekend dat de 42-jarige Kate momenteel preventieve chemotherapie ondergaat.

Speculaties over gezondheid van Kate

Op social media werd de afgelopen tijd veel gespeculeerd over de reden van de langdurige afwezigheid van de Britse prinses. Een foto die Kate van zichzelf en haar kinderen had gepost, maakte de tongen los. Er werd ontdekt dat er wel heel veel photoshopfoutjes in zaten. Dat leidde tot speculaties over de gezondheid van Kate, die sinds januari niet meer in de openbaarheid was verschenen.

Ook ontstond er ophef over een video van de prinses en haar man. Op de beelden is te zien dat ze een buurtwinkel bezoeken, maar veel mensen dachten dat de ‘Kate’ in de video een dubbelganger van de prinses was.

Zware maanden voor koninklijke familie

De video die Kate vrijdag op Instagram plaatste, bracht duidelijkheid. Het gaat inderdaad niet goed met de gezondheid van de prinses. „Het zijn ongelofelijk zware maanden geweest voor onze hele familie. Maar ik heb een heel goed medisch team en er wordt goed voor me gezorgd. Ik ben ze dan ook zeer dankbaar”, aldus Kate in de videoboodschap.



