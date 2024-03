Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mystery dragqueen in Make Up Your Mind blijkt bekende talkshow-host: ‘Klaar met dat getrut’

Een grote verrassing gisteravond in het nieuwe seizoen van Make Up Your Mind, het programma waarin BN’ers worden getransformeerd tot oogverblindende dragqueens. De persoon achter het karakter Patty White bleek namelijk een zeer bekende talkshowhost te zijn en hij had een belangrijke boodschap.

In Make Up Your Mind betreden verschillende BN’ers het podium als dragqueen. Het is aan het panel, bestaande uit Nikkie de Jager, Roxeanne Hazes, Jeroen van der Boom en Fred van Leer, om te raden wie er achter al die make-up schuilgaan. En de mystery queen, degene die de trofee uitdeelt aan de winnaar van de avond, zorgde gisteravond voor een grote verrassing.

Panelleden totaal verbaasd over identiteit mystery dragqueen

In een knalgele outfit en met een zwarte pruik op kwam deze mystery queen het podium op lopen. Patty White, zoals de queen heet, blijkt niemand minder te zijn dan Jeroen Pauw. En dat zag niemand aankomen. De panelleden, die dachten dat het Robert ten Brink of Matthijs van Nieuwkerk was, zijn totaal verbaasd. „Wauw! Ik ben helemaal in shock!”

Pauw legt uit waarom hij besloot mee te doen aan de show. „Sowieso vind ik het heel erg leuk én zie ik er voor het eerst supergoed uit op televisie”, grapt hij. „Ik vind het heerlijk en die schoenen vind ik ook heerlijk. Ik ben daar heel blij mee.”

Jeroen Pauw heeft serieuze boodschap in Make Up Your Mind

Maar hij heeft ook een serieuze boodschap. Pauw vindt namelijk dat er de laatste jaren te veel wordt ‘getrut’. „Dan hoor ik: ik weet niet of dat nu wel moet. En: hoe lang moet die gay pride dan duren? Al dat soort gezeur. Dan denk ik: kom op, laten we er allemaal eens wat leuker uitzien. Iets meer plezier hebben in dit soort dingen, in plaats van dat gezanik.”

De hele aflevering van Make Up Your Mind kijk je terug via Videoland.

