Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na ‘Kate-gate’ nóg een photoshopblunder: foto van koningin Elizabeth met achterkleinkinderen is bewerkt

Het internet raakt niet uitgepraat over de photoshopblunder van Kate Middleton. Op social media wordt volop gespeculeerd over de gezondheid van Kate, die sinds januari niet meer in de openbaarheid was verschenen. Inmiddels heeft de prinses van zich laten horen, maar nu is er nóg een foto van de Britse royals opgedoken die flink bewerkt blijkt te zijn.

Het gaat om een foto van koningin Elizabeth en haar achterkleinkinderen die in augustus 2022 werd genomen. Buckingham Palace deelde de foto afgelopen april, op de dag dat Elizabeth 97 jaar zou zijn geworden. Maar ook deze foto blijkt stevig bewerkt, zo stelt fotobureau Getty Images.

Foutje in rok van koningin Elizabeth

Volgens The Telegraph, die de foto ook analyseerde, lijken er verschillende punten bewerkt. Wie goed kijkt, ziet namelijk dat er een donkere schaduw te zien is achter het oor van prins Louis en dat stukjes haar van Mia Tindall meerdere keren zijn gebruikt. Ook zit er een foutje in de rok van koningin Elizabeth. Sommige mensen werpen zelfs de vraag op of wel iedereen op hetzelfde moment in de ruimte was.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Today would have been Her Late Majesty Queen Elizabeth’s 97th birthday. This photograph – showing her with some of her grandchildren and great grandchildren – was taken at Balmoral last summer. 📸 The Princess pic.twitter.com/1FOU4Ne5DX — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 21, 2023

Vorige week gaven grote fotobureaus al een waarschuwing af voor een foto die Kate van zichzelf en haar kinderen had gepost. Deze foto zorgde voor ophef nadat werd ontdekt dat er wel heel opvallende photoshopfoutjes in zaten. Op social media werd er dan ook flink op los gespeculeerd over de gezondheid van de prinses, die sinds januari na een buikoperatie niet meer in de openbaarheid is verschenen.

Inmiddels heeft Kate daar zelf op gereageerd en bood ze haar excuses aan. „Zoals veel amateurfotografen experimenteer ik af en toe met bewerkingen”, zei ze in een verklaring. „Ik wil mijn excuses aanbieden voor de verwarring die de familiefoto die we gisteren deelden heeft veroorzaakt.”

Ook ophef over video van Kate Middleton

Vandaag verschenen er overigens ook bewegende beelden van de prinses, die zaterdag samen met haar man William een bezoek aan een buurtwinkel bracht. De Amerikaanse website TMZ publiceerde de beelden en benadrukt dat de opnames zijn gecontroleerd en dat er geen twijfel over mogelijk is dat het gaat om William en Kate. Maar of de storm aan speculaties nu gaat liggen, is nog maar de vraag. Op social media wordt massaal gereageerd op de video. Veel mensen denken dat de ‘Kate’ op de beelden een dubbelganger van de prinses is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reacties