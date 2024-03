Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geschokte reacties op kankerdiagnose prinses Catherine: ‘Houd je mond als je niet weet wat er speelt’

Na de persoonlijke boodschap van de Britse prinses Catherine, waarin de royal bekendmaakt dat er kanker geconstateerd is bij haar, wordt er veel over gepraat. Bijvoorbeeld ook bij Humberto. Gisteravond werd met koningshuiskenner Coks Donder het nieuws besproken.

Op sociale media werd de afgelopen tijd veel gespeculeerd over de reden van de langdurige afwezigheid van de Britse prinses. Gisteren verscheen de persoonlijke video.

Speculaties over prinses Catherine

Donders laat bij Humberto weten dat ze al verwachte dat er nieuws over prinses Catherine naar buiten zou komen. „Maar ik dacht laten we het afwachten. Ze is 42, er werd eerder gezegd dat er geen sprake was van kanker, dus ik had niet verwacht dat dit de boodschap zou zijn.”

Hoe het statement werd gebracht is een „onwijze trendbreuk”, volgens Donders. „Zelfs van de queen wisten we na haar overlijden niet wat de oorzaak was.” Over de talloze speculaties die de afgelopen de tijd de ronde deden, zegt Donders: „Je weet niet wat er speelt, dus houd gewoon je mond.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

‘Respecteer de vraag om rust’

„Ik hoop dat dit een les is”, benadrukt Donders. „Als er wordt aangekondigd dat het gaat om een situatie die rust vereist vanwege gezondheidsredenen, dat we dat gewoon respecteren.” Het is klap, op klap, op klap, laat Donders weten. „Prins William heeft recentelijk te maken gehad met zijn vader die kanker heeft, met het overlijden van de queen, de slechte band die hij heeft gekregen met zijn broer en nu heeft zijn vrouw, waarmee hij drie jonge kinderen heeft, kanker.”

Hoe wordt de situatie vanaf nu aangepakt?, dat vraagt Humberto zich tot slot af. „We zullen denk ik hetzelfde zien als bij koning Charles”, aldus Donders. „Af en toe worden er kleine kruimels met informatie naar buiten gebracht.”

Geschokte reacties

Ook de voorpagina’s van Britse kranten en tabloids worden vandaag gevuld met het nieuws over de ziekte van prinses Catherine. Onder meer The Daily Telegraph, The Times en de Daily Mail laten op de voorkant een grote foto van de prinses van Wales zien. De kranten koppen met citaten uit de video van Catherine. „Kanker kwam als een grote schok”, schrijft The Daily Telegraph bijvoorbeeld.

Evenals op sociale media stromen de reacties op het schokkende nieuws binnen. Een aantal voorbeelden laten zien dat men meeleeft met Catherine en haar gezin en veroordelen de eerdere speculaties over haar gezondheid.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je staande houden met 3 jonge kindjes na de diagnose kanker lijkt me al een monsterklus, maar het dan ook nog moeten opnemen tegen roddel en achterklap, opgejaagd worden en je moeten verantwoorden is toch niet te doen….. #poorKate #Kate 😔 — Ans Lepoutre (@AnsLepoutre) March 22, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat vertelde helemaal niemand die de sprookjes vroeger aan je voorlas…’als je verliefd wordt op een prins moet je de hele wereld ook je chemo therapie delen’ Sterkte voor deze mooie vrouw en haar gezin met jonge kinderen #happilyeverafter #privacy #CancerAwareness #kate 🍀❤️🙏 — Marianne van de Steeg (@marvdsteeg) March 22, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je zou maar een eind raak gespeculeerd hebben om je krantje, blaadje, blogje, columpje, tv-programmaatje te vullen.

Kijk nu eens in de spiegel, ga je diep schamen en wordt postbode. Dan doe je wat nuttigs. #Kate — Peter ter Horst (@PeterterHorst) March 22, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Kate sick al die speculaties de afgelopen periode… Triest, zo'n jonge vrouw. Hopelijk komt het goed…. — Barbb⚪🔴⚪ (@spekkie70) March 22, 2024

Humberto terugkijken kan via Videoland.

Reacties