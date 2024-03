Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef over Brits koningshuis besproken bij Op1: ‘Dit moet je echt niet doen’

Er is nogal wat gaande rond prinses Catherine, Kate Middleton, van het Britse koningshuis. Ze is al een tijdje niet gezien en daardoor zijn er enige complottheorieën ontstaan. Toen het koningshuis onlangs foto’s naar buiten bracht die duidelijk bewerkt waren, was dat olie op het vuur. Op1 bespreekt het.

Eind december is prinses Catherine voor het laatst gezien. Iets later bracht het koningshuis naar buiten dat ze een buikoperatie was ondergaan en ze daarvan moet herstellen. Rond Pasen is de verwachting dat ze haar taken weer zal oppakken.

Ophef om foto van Kate Middleton

Kate Middleton is al maanden niet gezien in het openbaar. In het Verenigd Koninkrijk is Moederdag wat eerder dan bij ons, namelijk op 10 maart, en voor die gelegenheid bracht het koningshuis een foto naar buiten van Catherine met haar drie kinderen. Alleen leek daar flink aan gesleuteld te zijn, merkten mensen al snel. Royaltywatcher Jeroen Snel schuift aan bij Op1 om het over deze ‘blunder’ te hebben. Kate heeft inmiddels zelf aangegeven dat zij degene was die de foto bewerkte, „zoals veel amateurfotografen doen”.

Volgens Snel is het bekend dat de prinses fotografie als hobby heeft, en maakt ze „hele goede foto’s”. „Maar dat je vervolgens gaat knippen en plakken, dat moet je echt niet doen. Je bent toch de toekomstig koningin van Engeland, je man wordt op een dag koning, en dan ga je zelf een foto een beetje bewerken. Terwijl je weet dat die foto wereldwijd te zien zal zijn.”

Het is volgens de royaltywatcher handig als de prinses dat „iets serieuzer” had genomen. „Het feit dat ze zich profileert als amateurfotograaf, maakt het alleen maar erger. Dit was hét moment om het hele verhaal te kantelen, alle speculaties konden in één keer van tafel, maar het is nu alleen maar erger geworden.”



Terwijl er allerlei complotten rond gaan over het Britse Koningshuis, zet prinses Kate een zelf gefotoshopte familieportret op Instagram. @JeroenSnel: “Dat moet je echt niet doen. Dat ze zich profileert als amateurfotograaf, maakt het alleen maar erger.” #Op1 #WNL pic.twitter.com/glBjfk6e4b — Op1 (@op1npo) March 11, 2024

Foto bewerkt door AI?

Na de foto zijn er namelijk alleen maar méér complottheorieën ontstaan. Van prins William die gewelddadig zou zijn, naar een eetstoornis of een mental breakdown. Belangrijk om te benadrukken is dat het Britse koningshuis de lippen zo goed als stijf op elkaar houdt. Het enige dat zij over de zaak zeggen, is dat Kate een buikoperatie heeft gehad en daar dus van moet herstellen. Op1-presentatrice Fidan Ekiz vraagt zich dan ook af waarom deze foto verspreid is. „Waarom zou je dat doen?”

„Als ik de foto zo zie, denk ik: het was eigenlijk onnodig”, noemt zij. In de studio bekijken ze de foto en bespreken ze wat er nou precies mis mee is. AI-deskundige Renée van Holsteijn noemt dat er vooral „menselijke fouten” te zien zijn. „De vraag was ook: is het nou gefotoshopt of is het AI? Maar AI kan het wel beter dan dit”, zegt ze lachend. Zo noemt ze dat bijvoorbeeld de mouw van Catherine’s dochter Charlotte er gek uitziet, „die is lelijk weggegumd”.

„Als AI eraan te pas kwam, zou het er mooi uitzien, maar zou het een rechterhand aan een linkerarm zijn, bijvoorbeeld. Dat ziet er dan kwalitatief hoogwaardig uit, maar mensen zien dat dat niet klopt”, noemt zij. Kortom: de foto is bewerkt door een mens, maar dat gebeurde niet helemaal zoals het hoort. En volgens royaltywatcher Jeroen Snel is dat een foute keuze geweest.

