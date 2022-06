Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgende grote schietpartij in Amerika, meerdere doden in ziekenhuis

In een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gisteren bij een schietpartij zeker vijf doden gevallen, onder wie de schutter zelf. Ook is er een onbekend aantal gewonden gevallen. De aanleiding voor de schietpartij, de zoveelste in Amerika met meerdere doden, is nog niet bekend.

De schutter kwam „blijkbaar door een door hemzelf toegebrachte wond om het leven”, meldt de politie in Oklahoma.

Schietpartij in St. Francis Hospital, Oklahoma

Lokale politieagenten haastten zich na een oproep over een ‘situatie met een actieve schutter’ naar het St. Francis Hospital in de plaats Tulsa. Een gewapende man zou door de gangen van het ziekenhuis lopen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, ontdekten ze dat enkele mensen al waren neergeschoten. „Op dat moment waren enkelen van hen al dood”, zei politiechef Richard Meulenberg tegen ABC News. Van een van de doden namen de agenten aan dat het de schutter was. De verklaring was logisch: „Omdat hij een lang geweer en een pistool bij zich had”, aldus Meulenberg.

De verdachte is nog niet geïdentificeerd. Zijn leeftijd wordt geschat tussen 35 en 40 jaar. Onder de doden bevinden zich zowel ziekenhuismedewerkers als patiënten, zei de politie.



Police in Tulsa, Oklahoma, responded to a shooting near St. Francis Hospital and say that a "suspect has been shot." https://t.co/8eQ7cKYTdn — CNN (@CNN) June 1, 2022

Week na dodelijk vuur tiener op basisschool

Vorige week dinsdag opende een 18-jarige het vuur op een basisschool in Uvalde, Texas. De schutter verschanste zich in een klaslokaal en doodde negentien kinderen en twee leraren voordat hij zelf door de politie werd doodgeschoten.

Een paar dagen daarvoor opende een schutter het vuur in een supermarkt in Buffalo, New York, waarbij tien mensen omkwamen en drie anderen gewond raakten.



Another shooting another silent void we call into for change. there is no help. we are in danger#Oklahoma — Colin Worthington (@whammyTheFirst) June 2, 2022

Veel onderzoeken, maar niet de wapenwet

Gouverneur Greg Abbott van de Amerikaanse staat Texas heeft aangedrongen op de vorming van speciale panels die de veiligheid op school, de geestelijke gezondheid en de politieopleiding moeten onderzoeken. Zij betoog kwam bijna tegelijkertijd met de schietpartij in Oklahoma. Aanleiding voor Abbotts oproep is de genoemde schietpartij van vorige week op een basisschool in zijn staat. Waarbij een 18-jarige man met een halfautomatisch geweer dus negentien kinderen en twee leraren doodschoot.

Abbott, een Republikein die tegen wapenbeperkingen is, verwacht dat de panels maatregelen aanbevelen om massaal wapengeweld op scholen te voorkomen. Dit in tegenstelling tot president Joe Biden, die na de schietpartij in Uvalda meldde ‘helemaal klaar met de wapenwet‘ te zijn. Abbott: „Wij als staat moeten de dubbele kwestie van veiligheid op school en massaal geweld opnieuw beoordelen. Als leiders moeten we op dit moment samenkomen om oplossingen te bieden om alle Texanen te beschermen.” Abbott schreef dat in een brief aan de Republikeinse leiders in het parlement van Texas.



Texas is investing an initial $5M into establishing a long-term Family Resiliency Center in Uvalde County. The center will help ensure every member of the Uvalde community has access to the critical mental health resources they need as they process & heal during this time. pic.twitter.com/blsBmeU7px — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 1, 2022

‘Reactie op reactie’ schietpartij

In reactie op de brief van Abbott plaatste de Democratische staatsvertegenwoordiger Chris Turner op Twitter een lijst met voorstellen tot beperking van wapenbezit die zijn partij al deed na een schietpartij in 2019. Daarbij kwamen 23 mensen om in een Walmart-winkel in El Paso. „Op zoek naar oplossingen?”, schreef Turner. „Hier zijn er enkele die we in 2019 hebben voorgesteld na de massale schietpartij in El Paso. We hebben er nooit iets op gehoord.”

Abbott heeft door de jaren heen meermaals gezegd dat strenge wapenwetten geen effectieve belemmering vormen voor geweld. Beleidsmakers moeten zich wat hem betreft in plaats daarvan concentreren op het vergroten van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Ook zou de politie volgens Abbott en andere Republikeinen beter moeten worden getraind om massaschietpartijen onder controle te krijgen.



