Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna een half miljoen Nederlandse jongeren in 2021 psychisch ongezond: zo kan jij dat voorkomen

Het aantal jongeren met psychische problemen is tijdens de coronacrisis flink toegenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS. Het gaat om zo’n 488.000 jongeren die de klachten ervaren; dat is dus bijna een half miljoen… De jongeren voelden zich vaak neerslachtig en somber. De vraag is nu natuurlijk: hoe blijf je wél psychisch gezond?

De verslechtering van de psychische gezondheid hangt waarschijnlijk samen met de coronamaatregelen. Denk dan aan schoolsluitingen en lockdowns. CBS keek in het onderzoek naar hoe vaak de jongeren zich neerslachtig, onrustig of ongelukkig voelden. Bijna een kwart van de meisjes (12 tot 25 jaar) is psychisch ongezond en ook veel jonge mannen hebben een slechtere mentale gezondheid gekregen.

Zo blijf jij psychisch gezond

Metro belde ‘voor tips’ met Derek de Beurs van het Trimbos-instituut. Hij is een expert op het gebied van mentale gezondheid en de preventie van psychische ongezondheid. Voor hem staan er vier dingen centraal als het gaat om het behouden van onze psychische gezondheid.

1. Praat erover

De coronaperiode is natuurlijk een enorm impactvolle tijd geweest. „Het was een heftige tijd en het was niet normaal. Het is ook niet raar dat de jongeren dus zo laag scoren op het psychische welzijn”, vertelt De Beurs. Zijn eerste tip is om er veel over te praten met elkaar. „Wat heb je gemist en hoe voel je je? Zulke gesprekken kan je voeren met mensen die je vertrouwt en met wie je kan praten.”

2. Vind jouw dagritme

Nu de coronacrisis voorbij is zijn sommige collegezalen nog steeds leeg. Er ontbreekt een dagritme bij de meeste studenten, volgens de expert. „Blijf niet de hele dag in je bed liggen. Je ziet ook helemaal niemand als je niet naar deze ‘verplichtingen’ gaat.” Hij denkt dat dit fenomeen vooral komt door de coronaperiode. „We moeten het opnieuw gaan ontdekken, want het is een echt gemis. Probeer jouw ritme terug te vinden.”

3. Slaapritme en -hygiëne

Naast het dagritme is ook jouw slaapritme belangrijk voor je psychische gezondheid. De Beurs: „Slapen is het begin van alle psychiatrie. Als je slecht slaapt, dan is dit een risicofactor.” Het gaat hier niet alleen om het ritme, maar ook de slaaphygiëne. „Ga dus niet in het donker nog op je iPad zitten en verschuif ook niet te veel met de tijden. Acht uur slapen is de standaard.”

4. Bewegen is gezond

De laatste tip is om goed in beweging te blijven. „Meerdere studies hebben aangetoond dat dit goed is voor je mentale gezondheid”, vertelt De Beurs. „Het is belangrijk om jezelf te motiveren, iets wat door corona moeilijker was geworden. Dit moeten we terug oppakken.” Hij kan niet genoeg benadrukken dat genoeg naar buiten gaan en bewegen een belangrijke factor spelen.

Trek aan de bel wanneer nodig

Het blijft lastig om aan te geven wanneer je psychisch ongezond bent, dat vindt De Beurs ook. „Je kan het herkennen als je dagelijks functioneren eronder gaat lijden. Als je nergens meer plezier in hebt.” Dit geldt als het een langere tijd speelt, denk aan ongeveer twee weken. „Wanneer alles wat je doet moeite kost en je je werk of vrienden niet meer kán bezoeken, dan is het tijd om naar de huisarts te stappen.

Naast de huisarts zijn er ook andere tips te vinden op de site van het Trimbos-instituut. Zo is er ook een hulplijn beschikbaar. „Als je er niet uitkomt, ga dan naar de huisarts.”