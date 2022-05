Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Overal geschokte reacties op schietpartij school Texas, Joe Biden helemaal klaar met wapenwet

Overal in de wereld en in Amerika in het bijzonder wordt totaal geschokt gereageerd op de fatale schietpartij op een school in Texas. President Joe Biden is fel. Hij stelt ‘genoeg’ te hebben van de wapenwet in zijn land. In Nederland heeft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken een eerste reactie gegeven. Dat deed ook president Zelenski vanuit Oekraïne.

Een 18-jarige jongen heeft op een Texaanse school gisteren negentien leerlingen in de leeftijd van 7 tot en met 10 jaar en twee leerkrachten doodgeschoten. De politie heeft de dader ter plekke, in Uvalde, om het leven gebracht. Het motief voor de meest ernstige schietpartij sinds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012, is nog onbekend.

Joe Biden reageert op schietpartij school Texas

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn landgenoten opgeroepen op te komen tegen de wapenlobby. Hij wil dat ze het parlement onder druk zetten om „verstandige wapenwetten” aan te nemen. „In godsnaam, wanneer staan we tegen de wapenlobby op”, citeerde onder meer The New York Times. „We moeten handelen.” Biden deed zijn oproep in een emotionele toespraak in reactie op de moord op ten minste negentien leerlingen en twee leraren op de lagere school in Texas.

„Hun ouders zullen hun kind nooit meer zien, ze nooit meer in bed laten springen en met ze knuffelen”, zei Biden. Hij stelt voor een verbod op aanvalswapens en andere „verstandige wapenwetten” in te voeren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

To lose a child is to have a piece of your soul ripped away. It is never quite the same. And it’s the feeling shared by the siblings, grandparents, families, and communities left behind. I ask the nation to pray for them, to give them strength in the darkness they feel. — Joe Biden (@JoeBiden) May 25, 2022

Biden beloofde eerder strengere wapenwetgeving

Als Democratische presidentskandidaat beloofde Biden om strengere wapenwetgeving door te voeren. Dit om de tienduizenden jaarlijkse doden door vuurwapens in het land te verminderen. Biden en zijn partijgenoten hebben daar echter niet genoeg stemmen voor in het Congres. Dat ligt volgens Biden deels aan de wapenlobby, die vooral in landelijke, dunbevolkte staten invloedrijk is. Die staten, waar wapenbezit wijdverbreid is, hebben een onevenredig grote vertegenwoordiging in de Amerikaanse Senaat. Daarin is een meerderheid van 60 van de 100 stemmen nodig om de meeste wetgeving aan te nemen.

Vlak voordat hij gisteren eerder terugkeerde van zijn reis door Azië, beval Biden dat de vlaggen in het Witte Huis en op openbare gebouwen tot zonsondergang op 28 mei halfstok moeten hangen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

President Biden addresses the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/hyscFyyNfz — The White House (@WhiteHouse) May 25, 2022

Overal wordt gereageerd op ‘Texas’

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is geschokt door de dodelijke schietpartij op de basisschool in Texas. Hij noemt de berichten daarover „ronduit verschrikkelijk”.

„Kinderen zijn in koelen bloede vermoord. Echt rampzalig”, aldus Hoekstra voorafgaand aan de ministerraad, die deze week in verband met Hemelvaartsdag al vandaag is.

In de hele Verenigde Staten heeft de rampzalige schietpartij tot geschokte reacties geleid. Niet alleen vanuit politieke hoek, maar ook uit de media- en sportwereld klinkt de roep om strengere wapenwetgeving. De Democratische senator Chris Murphy, die één maand na de schietpartij op de Sandy Hook Elementary School in 2012 in de staat Connecticut aantrad in de Senaat, vroeg zich met tranen in zijn ogen hardop af „wat we hier aan het doen zijn”. Het is niet dat dit onvermijdelijk is, sprak Murphy, doelend op de schietpartij. Murphy stelde dat „dit alléén in dit land gebeurt, en nergens anders. Het is onze keuze om dit door te laten gaan.”

Aan verslaggevers legde Murphy even later uit dat Amerika „het mogelijk maakt dat zeer zieke mensen vuurwapens krijgen”, schrijft The Guardian. „Dat maakt Amerika anders. En ik ben hier op mijn knieën om te smeken om dat te veranderen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Across the country, parents are putting their children to bed, reading stories, singing lullabies—and in the back of their minds, they’re worried about what might happen tomorrow after they drop their kids off at school, or take them to a grocery store or any other public space. — Barack Obama (@BarackObama) May 25, 2022

‘Lang geleden had er al actie moeten worden ondernomen’

In een serie tweets schrijft ook voormalig president Barack Obama dat „er lang geleden actie ondernomen had moeten worden” om de wapenwetgeving aan te scherpen. Presidentsvrouw Jill Biden, zelf een onderwijzeres, twitterde: „Heer, genoeg.” Zij schreef „verbijsterd, boos en diepbedroefd” te zijn om het drama dat zich gisteren in de plaats Uvalde voltrok.

De Amerikaanse acteur Matthew McConaughey, bekend van films als Interstellar en The Gentlemen, is geboren in Uvalde en schrijft op Instagram dat de VS in actie moeten komen om dergelijke bloedbaden te voorkomen. „We weten allemaal dat het beter kan en moet”, schrijft de 52-jarige acteur.

Ook elders in de wereld is de schietpartij niet onopgemerkt gebleven. De Oekraïense president Volodimir Zelenski betuigt medeleven aan de nabestaanden en stelt dat het „vreselijk is dat in vredestijd slachtoffers vallen door schietpartijen”.