Dit zijn de 5 podcast-tips van… Bram Bakker

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Bram Bakker.

Bram Bakker is oud-psychiater en publicist. Hij is ook uitgever (Uitgeverij Lucht) en specialist in leefstijl als oorzaak van lichamelijk en psychisch leed. Tot zijn bekendste boeken behoort onder meer Verademing. Hij probeert mensen te helpen vanuit zijn bedrijf de Balanskliniek, en post onder dezelfde titel wekelijks een podcast, waarin hij onderzoekt wat mensen drijft, en hoe ze hun balans bewaken.

De vijf podcast-tips van Bram Bakker

1. Kukuru

Giel Beelen neemt je oprecht en openhartig mee in zijn persoonlijke zoektocht naar verdieping. Spiritueel klinkt vaak zweverig, maar hier is het juist lekker begrijpelijk door Giels achtergrond als populaire radioman.

2. Leven zonder stress

Patrick Kicken is nog zo’n toegankelijke podcaster. Raakte mentaal in de problemen in zijn tijd als radio-dj en begon al met podcasts toen wij nog grammofoonplaten draaiden.

3. Alles is liefde

Van relatietherapeut en schrijfster Rianne Roes. Vakvrouw die mooie gesprekken voert over dat wat ons allemaal het meeste bezighoudt.

4. Dit komt nooit meer goed

Roos Schlikker en Malou Holshuijsen zijn een geslaagd duo. Ze presenteren luchtig, maar ze zijn scherp en niet te beroerd om een stevige opinie in te brengen in een gesprek.

5. Daders

Podcast op z’n best: gesprekken achter de waan van de dag, met intrigerende en soms uitgesproken enge mensen die iets vreselijks op hun kerfstok hebben. Luister en huiver.

