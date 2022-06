Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Perfecte Plaatje is terug: kijkers gieren (en rillen) om Tim den Besten

Heb je Het Perfecte Plaatje gemist? Gelukkig, want het tv-programma van RTL 4 is terug; helemaal vanuit Argentinië nog wel. Kijkers reageerden gisteravond massaal en zorgden voor het bekende ‘trending’ op Twitter. Berichten gingen onder meer over deelnemer Tim den Besten. De strekking? Kijkers genieten van hem… of juist helemaal niet.

„Acht avontuurlijke BN’ers strijden in Zuid-Amerikaanse sferen voor de beste foto in Het Perfecte Plaatje in Argentinië.” Zo verkocht RTL het zevende seizoen van Het Perfecte Plaatje, nu met ‘in Argentinië’ als extraatje in de titel. In een speciale, extra editie van het populaire programma moeten die bekende Nederlanders de strijd aangaan om de beste fotograaf van de groep te worden. Dit aan de hand van allerlei opdrachten en onder leiding van presentator Tijl Beckand en een vast jurylid, William Rutten.

Het Perfecte Plaatje (altijd) goed bekeken

807.000 mensen – zonder uitgesteld kijken – stemden gisteren af op RTL 4. Dat was na de verschillende Journaals het beste kijkcijfer van de woensdag. Ter vergelijking: op NPO 1 trok Het Grote Hokjesexperiment, een veel serieuzer programma over discriminatie, ruim 200.000 tv-kijkers minder.

De volgende acht deelnemers aan Het Perfecte Plaatje dit seizoen: presentatrice Daphne Bunskoek, online personality Roxanne Kwant, tv-maker Jochem van Gelder, actrice Renée Soutendijk (RTL: „En icoon”) , actrice en zangeres Babette van Veen, 3 Op reis-presentator Maurice Lede, zanger Thomas Berge en televisiemaker Tim den Besten. Die laatste moest het soms ontgelden. Bij de kijkers, maar ook bij de presentator van Het Perfecte Plaatje.

Tijl Beckand: „We zijn hier met een mooie groep. En met Tim.”



#beau perfecte plaatje – mag hopen dat aandachtgeile Tim den Besten als eerste afvalt. — Robert Cruz (@RobbieMeer) June 1, 2022

Tim den Besten voelt zich Annie de Rooij

Je kunt het typische Tim den Besten-gezicht wel raden. Iets met heel hard lachen, grappig, verbazing en hysterie tegelijk, zoals alleen hij dat kan. Moest ie bij opdracht 1 voor Maurice Lede nog figureren als Argentijnse pizzakoerier op een brommertje ook. „Ik voel me Annie de Rooij”, zei Den Besten na het zien van de foto. Maurice moet op zijn beurt ook figureren in een ‘Argentijnse straatbeeld-foto’ trouwens. Wat hij van Tim den Besten, die onlangs voor tv uitzocht ‘of homoseksualiteit te genezen valt‘ moet doen? Een over de stoep wandelende hond spelen… Twitteraars vonden heel wat van deze drukke deelnemer.



Wat een leuke gast die Tim den Besten 😂 #beau — Mᥲᥒᥙᥱ̈ᥣᥲ 🌺🌼🦉✨ (@manoehweelaahh) May 31, 2022



Ik ga helemaal stuk om Tim den Besten 😂 #hetperfecteplaatje — 💗 Jennifer (pisces) 💗 (@JenniferFK_) June 1, 2022



Bij de eerste blik op de kandidaten: "aaah nee, niet weer die drukke Tim", 5 min later: "whahahaha, die Tim is zo grappig, hoop dat ie nog lang blijft" #hetperfecteplaatje — Brendatje (@Brendatje2) June 1, 2022

Lachen om Roxanne Kwant

Roxanne Kwant blijkt in Het Perfecte Plaatje een behoorlijk geliefde kandidaat. Haar reacties op alles moeten we vooral niet te serieus nemen en dat straalt van haar gezicht af. Al stelt een Twitteraar natuurlijk weer een vraag van levensbelang: „Waar moet ik haar van kennen, dan?” Tip van de redactie: Zoek. Het. Lekker. Zelf. Op. Natuurlijk kennen wij bij Metro Roxanne Kwant. Van een artikel dan mínstens zo van levensbelang was: een liedje over mayonaise. Maar terug naar serieuze zaken. Roxanne Kwant heeft nogal wat volgers, op Instagram bijna 250.000. Natuurlijk doet zij mee aan Het Perfecte Plaatje. Gisteravond stelde zij bij één opdracht 282 foto’s te hebben gemaakt (ter vergelijking: Thomas Berge schoot er zeven). En dat het makkelijker was als haar model Jochem van Gelder een Argentijnse vrouw was geweest.



Ik hoop wel dat Roxanne er even in blijft. Die is zó grappig #hetperfecteplaatje — Nathalie (@BlondeBoeddha) June 1, 2022



Wat is die vrouw van Roxanne prachtig .. #hetperfecteplaatje — greetsz (@groensss) June 1, 2022



View this post on Instagram A post shared by Roxanne Kwant 📸⚡️🔥 (@roxannekwant)

Moest iemand Het Perfecte Plaatje al verlaten?

Terug naar die andere serieuze zaak: Tim den Besten. De jury, William Rutten en een Argentijnse fotografe in dit geval, vond zijn eerste ingeleverde plaat ‘een doolhof zonder uitgang’ (denk je nu het gezicht van Tim den Besten weer even in). ‘De foto was wat druk’, zullen we maar zeggen. En dat past wel bij hem. Den Besten: „Ik had dit niet verwacht. Maar ik denk altijd dat ik alles kan en kom er dan achter dan het niet zo is. Maar als ik dan weer iets ga doen wat ik niet kan, denk ik toch altijd weer dat ik het kan.” Woorden die rijp zijn voor een tegeltje, zou je haast zeggen. De arme deelnemer kreeg het laagste cijfer, een onvoldoende zelfs.

Toch werd het in Het Perfecte Plaatje ook nog even feest voor Tim den Besten. Maurice Lede won de eerste opdracht namelijk en wie was de hoofdrolspeler in de compositie? Jawel, Tim. En zo kon ie toch een beetje blij op voor opdracht 2 van Het Perfecte Plaatje: zilveren Argentijnse sieraden en modellen speelden daarbij een rol. Den Besten kreeg een schitterende oude man toebedeeld, een soort Salvador Dalí, die hij in een witte onderbroek op de foto wil zetten.

