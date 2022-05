Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Negentien kinderen en twee leraren doodgeschoten in school Texas

Er heeft zich een bloedbad voorgedaan in een basisschool in de Amerikaanse staat Texas. Een 18-jarige man schoot daar negentien kinderen en twee leraren dood. Dat meldt de Texaanse staatspolitie. De kinderen variëren in de leeftijd van zeven tot tien, de politie schoot de schutter ter plekke dood. In een eerste reactie sprak gouverneur Greg Abbott van een afschuwelijke en onbegrijpelijke daad.

Daarnaast vielen er gewonden in de school, zo verkeren een 10-jarig meisje en een 66-jarige vrouw in kritieke toestand. Zij kwamen het ziekenhuis binnen met schotwonden. De plek waar dit alles gebeurde is Uvalde, dat ligt zo’n 130 kilometer ten westen van San Antonio. Naast de twee zwaargewonde slachtoffers raakten ook twee politieagenten gewond. Hun verwondingen zijn echter niet ernstig.





Eva Mireles. The 4th grade teacher who was murdered in Uvalde, Texas today.

From her aunt, Lydia Martinez Delgado: "I'm furious that these shooting continue, these children are innocent, rifles should not be easily available to all." pic.twitter.com/o2g7yROx1T — Cecilia Vega (@CeciliaVega) May 25, 2022

Ook meldt een functionaris van het ministerie van Openbare Veiligheid van Texas dat een 66-jarige vrouw is neergeschoten vlak voor het bloedbad. Dat gebeurde in haar eigen appartement. Vermoedelijk is zij de grootmoeder van de schutter, de politie linkt deze daad dan ook aan hem. Of er een verband is tussen de schietpartij in het appartement en die op de school wordt echter nog onderzocht, meldt The New York Times.

Volgens de autoriteiten handelde de schutter, geïdentificeerd als Salvador Ramos, alleen. Hij reed in een pick-uptruck naar de school, die hij gewapend met een geweer en pistool betrad, volgens CNN. De school heeft een kleine 600 leerlingen en heeft alleen een tweede, derde en vierde klas. Het is nog onbekend wat het het motief van Ramos was voor de massamoord.





This is 10-year-old Xavier. His family confirms to @ABC that he was shot and killed at school today in Uvalde, TX. He was in 4th grade. His cousin says, Xavier's mom was at his award ceremony 1-2 hours prior to the shooting, not knowing it would be the last time she saw her son. pic.twitter.com/fDFOH9egFF — Abigail Ogle (@KOCOAbigail) May 25, 2022

De dodelijkste schietpartij is nog steeds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012. Toen doodde een schutter 26 mensen, onder wie twintig kinderen van vijf tot tien jaar oud. In 2018 doodde een voormalige student van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, zeventien studenten en onderwijzers. Deze schietpartij in Texas is de dodelijkste sinds Sandy Hook.