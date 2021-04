Trump: ‘Coronavaccin zou ‘Trumpcine’ moeten heten’

Er zou een coronavaccin naar oud-president Donald Trump vernoemd moeten zijn, vindt hij zelf. Dat zei hij tijdens een speech voor de Republikeinse partijtop, die te gast was in zijn resort Mar-a-Lago. Wederom zei Trump daar dat er is gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen in november. Die claim is overigens niet bewezen. Daarnaast haalde hij nog eens flink uit naar de machtigste Republikein in de Senaat, Mitch McConnell, meldt The Washington Post.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

JUST IN 🚨 Trump and Melania Trump arrives at the dinner and to welcome guests to Mar-a-Lago at GOP donors gathering pic.twitter.com/iUFBx1Awdr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 11, 2021

Trump is na zijn vertrek uit het Witte Huis en zijn Twitter-verbod grotendeels in de luwte gebleven. Maar tijdens deze laatste toespraak ging hij weer flink in de aanval. Zo sprak hij fel over onder meer de Amerikaanse topepidemioloog Anthony Fauci. Volgens een toehoorder zou Trump hebben gezegd dat Fauci alleen maar geprezen werd vanwege diens kritische houding tegenover de toenmalige president.

Ook streek de oud-president met de eer van het ontwikkelen van een coronavaccin. „Iemand zei dat ze het het Trumpcine moeten noemen”, zei hij daarover. Hij repte echter met geen woord over de ruim half miljoen Amerikaanse coronadoden, terwijl hij zijn eigen regering prees.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Trump says someone came to him, who he refers to as “sir,” and suggested that it be called a “Trumpcine.” Mocked Fauci relentlessly, for his advice and baseball pitch. “Have you ever seen anybody that is so full of crap?” he said of Fauci. — Josh Dawsey (@jdawsey1) April 11, 2021

Trump: ‘Domme klootzak McConnell’

Volgens Trump deed senaatsfractieleider McConnell te weinig om hem in het Witte Huis te houden. McConnell was lang een trouwe bondgenoot van de oud-president, maar weigerde mee te gaan in zijn onbewezen beweringen over fraude bij de verkiezingen. „Als het Schumer was, in plaats van die domme klootzak McConnell, was dit nooit gebeurd”, zei Trump, verwijzend naar de Democratische Senaatsfractieleider Chuck Schumer. „Ze zouden het hebben aangevochten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Trump said everyone should be calling it the “Trumpcine” (instead of vaccine) and deemed Mitch McConnell a “dumb son of a bitch” during his RNC remarks at Mar-a-Lago tonight, per person in the room. — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) April 11, 2021

Voor het publiek, waaronder veel senatoren, maakte Trump ook nog een opmerking over zijn voormalige transportminister Elaine Chao, McConnell’s echtgenote. „Ik heb zijn vrouw nog aangenomen. Heeft hij me daar ooit voor bedankt?!” Behalve McConnell en Chao, moesten ook de Republikeinen het ontgelden die bij de tweede impeachmentprocedure voor veroordeling van Trump hadden gestemd.

Volgens aanwezigen deed Trump verder nog geen harde uitspraken over verkiezingsdeelname in 2024. Medio vorige maand kondigde Trump aan dat hij daar volgend jaar een besluit over neemt.