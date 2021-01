Totale chaos in Amerika: ‘Dit is een aanval op de democratie’

Na de verkiezingsuitslag in Georgia, voor de Senaat, zijn extreme rellen ontstaan bij het Capitool in Washington. Trump-demonstranten zijn het gebouw binnengedrongen, er zijn schoten gelost en de Nationale Garde van Virginia is onderweg.

Dit bericht wordt geüpdatet. Scrol naar beneden voor de beelden en nuttige tweets.

De woorden ‘Be there, will be wild‘, een oproep van Donald Trump vorige week, worden nu letterlijk genomen door zijn aanhang. Inmiddels heeft president Joe Biden een toespraak gehouden. Hij riep Trump op om op de nationale televisie te komen en zijn aanhang te kalmeren. “Dit is een aanval op de democratie.” Als reactie daarop heeft Donald Trump zijn aanhang toegesproken in deze video: ‘Ga naar huis, in vrede.’



Erg laat, nadat Biden hem opriep. https://t.co/V4DidVhrNS — Jens Franssen (@JensFranssen) January 6, 2021



"At this hour, our democracy is under an unprecedented assault unlike anything we've seen in modern times," Pres.-elect Biden says after Trump supporters storm the US Capitol. "This is not dissent — it's disorder, it's chaos, it borders on sedition, and it must end now." pic.twitter.com/qAt7HHDMyM — MSNBC (@MSNBC) January 6, 2021

Er zijn schoten gehoord in het Capitool, ramen gesneuveld en politici moesten de gasmaskers onder hun stoelen gebruiken. Een vrouw raakte zwaargewond, melden Amerikaanse media. De Nationale Garde van Virginia is onderweg om in te grijpen. Amerikaanse media melden nog nooit zoiets te hebben gezien. Nancy Pelosi is inmiddels in veiligheid gebracht. Hetzelfde geldt voor Brad Raffensperger, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia, en een aantal van zijn stafleden.



"Armed assailants are attacking the seat of American government in an attempted coup, urged on by the president of the United States."https://t.co/GfO1Oao9F6 — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021



Gaat lekker daar in het US Capitol , dit moet wel het begin zijn van de National Emergency pic.twitter.com/9lgsJfB08W — not President-elect anymore (@mojo_mn) January 6, 2021

De verkiezingsuitslag in Georgia die eraan vooraf ging

De presidentsverkiezingen winnen is één ding, maar met een meerderheid in de Senaat kunnen de Democraten pas echt hun beleid uitvoeren. Vooral omdat de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden eerder al afdwongen.

Alles draaide vandaag om de verkiezingsuitslag in Georgia, die Trump deze week al illegaal probeerde te beïnvloeden. Er waren nog twee senaatszetels te verdelen. Beide moesten naar de Democraten om op hetzelfde aantal zetels te komen als de Republikeinen. Bij een 50-50 verdeling in de Senaat is de vicepresident beslissend, en dat is Democraat Kamala Harris.

Eerder vandaag werd al duidelijk dat Raphael Warnock zijn Republikeinse tegenstander Kelly Loeffler heeft verslagen. Later eiste Democraat Jon Ossoff de tweede senaatszetel in Georgia op. De Senaat is doorslaggevend voor veel beleidskeuzes, dus dit is een enorme overwinning voor Joe Biden. En tegelijk een genadeklap voor Donald Trump en zijn aanhang.

Trump-demonstranten bestormen Capitool in Washington

Uiteraard is Donald Trump het niet met de uitslag eens en eist hij de overwinning op. Hij riep zijn aanhang nog maar eens op in opstand te komen tegen de verkiezingsuitslag. Met alle gevolgen van dien. Het eerste resultaat daarvan was een massale demonstratie voor het Capitool in Washington, waar geen mondkapje te bekennen waren. Maar het aantal demonstranten nam razendsnel toe en de sfeer sloeg om. Het gebouw is bestormd, de chaos compleet. Surrealistische beelden volgen elkaar snel op.

Nu de chaos is uitgebroken, roept Donald Trump op geen geweld te gebruiken. CNN meldt dat adviseurs van de president hem erop aandringen een sterkere tweet naar buiten te brengen. “Dit is wat er gebeurt als een president zegt dat ‘jullie worden voorgelogen’ en ‘het niet klopt met de stemmen’. Er zijn bepaalde groepen mensen die dan zo gaan handelen. Dit is niet eerder voorgekomen in de Amerikaanse geschiedenis. Ik weet niet wat ik zie”, zegt correspondent Erik Mouthaan voor het Capitool in Washington tegen RTL Nieuws.



I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Beelden en nuttige tweets

Volg de ontwikkelingen van de angstaanjagende demonstratie bij het Capitool in Washington hieronder.



Deze foto's gaan de geschiedenisboeken in… pic.twitter.com/HEIjVnTsjH — Rudi Vranckx (@RudiVranckx) January 6, 2021



Correspondent Erik Mouthaan staat voor het Capitool: 'Ik weet niet wat ik zie' https://t.co/oIKFjiSB5k — RTL Nieuws (@RTLnieuws) January 6, 2021



Horrible images from Washington D.C. Dear @realDonaldTrump, recognise @JoeBiden as the next president today. — Mark Rutte (@MinPres) January 6, 2021



The crowd enters the Capitol Rotunda after police stand down while the building is occupied. All legislators were moved to the basement as they tried to lock down the area #WashingtonDC #January6th #DC #CapitolBuilding pic.twitter.com/BGfxAgp9BX — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021



Oh damn… #capitol dit zou dan het ‘eerste’ wereld land moeten zijn, waar alles goed voor elkaar is… 🤷🏻‍♂️😲 pic.twitter.com/YIUuTYwVgX — Django Faes | Digital marketeer @PauwR | proud dad (@DjangoFaes) January 6, 2021



