Ban je Trump van Twitter, dan komt-ie met een eigen social media-dienst

De Amerikaanse oud-president Donald Trump laat zich niet zomaar verbannen van Twitter. Trump heeft aangekondigd binnenkort met een eigen social media-dienst te komen.

„Ik denk dat we Donald Trump over een maand of twee, drie terug zullen zien op social media. Met zijn eigen platform”, laat Trumps adviseur Jason Miller weten aan Fox News. „Ik denk dat dit iets heel groots gaat worden. Het gaat ‘het spelletje’ compleet veranderen en iedereen gaat afwachten en kijken naar wat president Trump precies doet.”

Trump komt met eigen platform: ‘Dit wordt groot’

Meer details dan dat zitten er voorlopig nog even niet in. Volgens Miller heeft Trump momenteel veel vergaderingen op zijn golfresort Mar-a-Lago en is hij al door „meerdere bedrijven” benaderd. „Dit nieuwe platform gaat groot worden”, voorspelt Miller. Trump gaat volgens hem „vele miljoenen mensen” trekken.

Tijdens het overgrote deel van zijn presidentschap spuide Trump regelmatig op Twitter. Niet op het officiële account van de Amerikaanse president (POTUS), maar op zijn privé-account. De officiële persberichten van het Witte Huis konden het getweet van de toenmalig president bijna niet bijhouden: de tweets van Trump werden ook als officiële statements van de president beschouwd.

Verbannen

Op het account had Trump bijna 90 miljoen volgers en tienduizenden tweets de wereld in gestuurd. Tot hij begin dit jaar verbannen werd van zijn geliefde social media-platform. Die beslissing nam Twitter vanwege de oproep tot geweld en de bestorming van het Capitool die daarop volgde.