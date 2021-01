Er duiken talloze beelden op van de extreme rellen die gisteravond zijn ontstaan bij het Capitool in Washington. Zo ging een verslaggever van het Britse ITV News mee naar binnen en filmde hij de chaos vanuit daar. Metro zet de opmerkelijke beelden voor je op een rijtje.

De Britse verslaggever Robert Moore filmde gisteren vanuit het Capitool. Hier zie je de grote chaos en probeert hij demonstranten te vragen waarom ze denken dat deze bestorming een oplossing is:

Ook zijn er beelden te zien waar de demonstranten de apparatuur van journalisten vernielen. Daarbij roepen ze dat „de media de vijand van de mensen is”.

Bekijk hier de beelden van de vernielingen:

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2

— Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021