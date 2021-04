Amerikanen doneerden wekenlang geld aan Donald Trump zonder het te weten

Duizenden Trump-supporters die tijdens de verkiezingscampagne eenmalig geld aan Donald Trump doneerden, gaven soms per ongeluk toestemming om wekelijks geld af te schrijven. Het campagneteam van Trump moest daarom eind vorig jaar tientallen miljoenen euro’s terugbetalen aan de geldschieters.

Zonder dat de donateurs zich ervan bewust waren, gaven ze toestemming voor een wekelijkse donatie in plaats van een eenmalige donatie. Op het formulier voor donaties was de optie om wekelijks geld te doneren standaard aangevinkt. Later kwam er zelfs nog een ander vinkje op het formulier bij, waarmee mensen toestemming gaven om het bedrag te verdubbelen. Dat schrijft The New York Times naar aanleiding van een eigen onderzoek.

Donateurs in financiële problemen

Volgens de krant kwamen talloze donateurs in financiële problemen. Toen mensen in de gaten kregen dat het bedrag waarvoor ze een eenmalige toezegging hadden gedaan meerdere keren was afgeschreven, dachten veel van hen dat het om fraude ging. Mensen klopten massaal aan bij hun bank en creditcardmaatschappij.

Eén van de donateurs die The New York Times sprak, is Stacy Blatt. Hij wilde eenmalig 500 dollar doneren, maar zag de vinkjes over het hoofd. Er werd er in totaal zes keer 500 dollar afgeschreven. Uiteindelijk kon Blatt zijn huur niet meer betalen en werd zijn bankrekening bevroren.

530.000 keer geld teruggestort

Blatt was niet de enige bij wie het misging. In de laatste maanden vorig jaar moest de Trump-campagne maar liefst 530.000 keer geld terugstorten. In totaal betaalde de campagne een bedrag van 64,3 miljoen dollar terug, maar niet al dat geld moest terug vanwege de vinkjes. Zo is er bijvoorbeeld een maximumbedrag wat iemand aan een kandidaat mag doneren. Ook de democraten moeten geld terugbetalen.

Ook na de verkiezingen ging Trump door met het vragen van donaties, officieel om de rechtszaken die hij aanspande te betalen. Maar in werkelijkheid kon de Trump-campage met die donaties het eerder te veel gekregen geld terugbetalen. Een woordvoerder van Trump wil niet zegge of de ex-president wist van de vinkjestactiek.