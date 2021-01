Na verbanning Trump: Twitter-aandelen dalen fors, veel grappige memes

Hij werd de Twitter-president genoemd. Nu is hij straks én geen president meer en hij mag ook al niet meer op Twitter. Er blijft nog maar bar weinig over voor Donald Trump. Schrale troost voor hem: de Twitter-aandelen kelderen vandaag als een malle en over zijn onvrijwillige Twitter-vertrek wordt volop gepraat. En ook gegrapt, door onder andere Luke Skywalker.



And how is YOUR day going? pic.twitter.com/56SHIiWCPB — Mark Hamill (@HamillHimself) January 8, 2021

Mark Hamill, ook wel bekend als de acteur die Luke Skywalker speelde, postte dit weekend een digitale trap na. Aan het adres Twitter-adres van @realDonaldTrump. Dat niet meer bestaat, want Twitter besloot zijn account vorige week te blokkeren.



After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

Ook Microsoft deed een duit in het zakje. „Het is nu veilig om je computer uit te doen.” Het kon rekenen op een stortvloed aan reacties van Amerikanen die zeiden „ziek” te worden van de controlerende tech-bedrijven. „Het voelt alsof de VS in China transformeert.”



Getting sick of big tech trying to control what people see, hear, and watch. It’s disturbing. I feel like the US is turning into China — F X Ⓥ (@fchapa23) January 9, 2021

Ander geluid op Twitter

Maar er klonk ook andere geluid. Mike Heiner denkt dat de tech-gigant het namelijk heel anders bedoelde. „Ik denk dat Microsoft bedoelde dat je je computer kunt uitzetten omdat het weekend is.”

Een ander antwoordt vilein: „Ik zou wel willen, maar ik moet eerst weer een update installeren…” En weer een ander: „Microsoft, ik zit helemaal niet op een computer!”



Or maybe they posted this because it's the weekend? I think people are reading a bit too far in to this. — Mike Heiner (@TheMikeHeiner) January 9, 2021



oh no, it's asking me if i want to install an update first — Dad Jokes Panda (@TrashPandaFTW) January 9, 2021

Het Twitter-afscheid (zonder afscheid) van Trump heeft in vele memes en andere uitingsvormen geresulteerd. Sommigen gingen er voor zitten met een bakje popcorn. „Kan niet wachten op alle memes die gaan komen…” Anderen verklapten al van te voren dat-ie grappig was (de meme).



I can’t wait for the memes now that Trump is banned from @Twitter 🍿😆 — MsMcIntosh (@NiyMac) January 9, 2021



Twitter after banning Trump 1,449 days into his presidency pic.twitter.com/W5bRvkskcs — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 8, 2021



now that trumps twitter has been permanently banned i can use my meme again pls someone laugh pic.twitter.com/9uLsOnItAz — rain (they/he) (@yeehomk) January 8, 2021



Donald Trump has been permanently banned from The Twitter. Here is a Simpsons meme about it. It’s funny. pic.twitter.com/9v3tfXQesR — Jarvis Googoo (@JarvisGoogoo) January 8, 2021

Jonge Amerikanen die nog niet konden stemmen, lachen nu wel in hun TikTok-vuistje.



I’m still laughing at the fact that Tik Tok banned Tr*mp before he could ban Tik Tok 😭😭😭 — Midnight Meez (@MuthoniK20) January 9, 2021

En Joe Biden? Die is druk aan het aftellen.



In 10 days, we move forward and rebuild — together. — Joe Biden (@JoeBiden) January 10, 2021

Aandeel Trump in daling

Op dezelfde dag dat de conservatieve sociale media app Parler uit de lucht is gehaald door Amazon, tot verdriet van vele Trump-aanhangers, heeft het aandeel Twitter op de beurs een flinke tik gekregen. Het socialemediabedrijf besloot op vrijdag het account van president Donald Trump definitief te sluiten. In Frankfurt, waar het Amerikaanse bedrijf een tweede notering heeft, leverde Twitter 8 procent van zijn waarde in. Ook in de voorbeurshandel in de Verenigde Staten stond het aandeel Twitter flink lager.

„Een mooie dag om Twitter te steunen en aandelen te kopen, nu ze zo laag staan!”, roept iemand op Twitter op.



Today is a great day to support Twitter and purchase stocks while they are lower!!! — Pitbulls and Pugs (@livinginidaho) January 11, 2021



Dear @dbongino, How is Parler going? — Don Winslow (@donwinslow) January 11, 2021

Twitter zette Trumps account uit omdat het risico bestond dat hij opnieuw zou oproepen tot geweld. Het bedrijf koos na de bestorming van het Amerikaanse Capitool vorige week in eerste instantie nog voor een Twitter-verbanning van 24 uur voor de president. Toen Trump na het aflopen van die periode weer op dezelfde voet doortweette, zette Twitter een streep door Trumps account.

Strengere regels

Analisten wijzen erop dat de verbanning van Trump uitgelegd kan worden als een redactionele beslissing. Daarmee wordt de deur opengezet voor strengere regels voor sociale media. Die zijn nu maar beperkt verantwoordelijk voor uitlatingen van hun gebruikers, maar als ze aantonen dat ze daar zelf mee bezig zijn, wil de Amerikaanse wetgever ze die rol mogelijk vaker laten vervullen.

Trump was een van de „populairste accounts” op Twitter, waar hij ruim 88 miljoen volgers had. Zijn vele tweets werden bovendien talloze malen geretweet en leverden ook veel discussie op onder andere Twitter-gebruikers.

Trump was vrijdagavond nog niet voor een gat te vangen. Hij gebruikte plotsklaps zelf het account @POTUS om zijn boodschappen te verkondigen. POTUS staat voor President of the United States en Barack Obama heeft dat aan hem overgedragen. Over minder dan tien dagen zal het worden doorgegeven aan Joe Biden. @POTUS werd niet door Trump zelf beheerd. Onder zijn bewind werd het vooral gebruikt voor het retweeten van berichten van Trump en van het account van het Witte Huis.



President @realDonaldTrump and @FLOTUS participated virtually in the lighting of the National Christmas Tree, decorated with ornaments made by students from all over America!🎄 WATCH the countdown ⬇️ pic.twitter.com/xaHUix65xq — The White House (@WhiteHouse) December 24, 2020

Foeterend

Maar vrijdagavond postte Trump op @POTUS een aantal berichten waarin hij de censuur van Twitter hekelde en het sociale netwerk beschuldigde van samenzwering met „radicaal-links” om hem en de „75 miljoen patriotten” die op hem gestemd hebben, tot zwijgen te brengen. „Ze kunnen ons niet het zwijgen opleggen! Twitter is er niet voor vrije meningsuiting, maar om de gemeenste mensen ter wereld een stem te geven”, foeterde hij. Twitter verwijderde snel ook die berichten. Daarna heeft Trump laten weten aan z’n eigen platform te werken. Wordt vast en zeker vervolgd.