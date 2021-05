Måneskin maakt met uitslag drugstest een einde aan ‘snuifgate’: ‘Voilà’

Er is een einde gekomen aan de zogeheten ‘snuifgate’ rond de Italiaanse Eurovisie Songfestival-winnaars. De zanger van rockband Måneskin leek tijdens het tellen van het stemmen namelijk een lijn cocaïne te snuiven, in de green room. Gisteren liet de EBU, die het Eurovisie Songfestival organiseerde, weten dat Damiano David negatief is getest op het gebruik van drugs.

Beelden van snuifgate gingen al snel viraal. „Heeft hij nu bijna een lijntje gesnoven op camera?”, schreef een Nederlandse Eurovisie Songfestival-kijker in een inmiddels verwijderde tweet. Het ziet er inderdaad verdacht uit: hij buigt voorover en maakt een aparte beweging. Maar als je goed oplet, zie je dat de tafel een stuk lager is dan zijn hoofd. Zelf zegt hij dat er een glas gebroken was bij de tafel van Italië, hij ruimde dat op. EBU onderzocht dat en constateerde dat er inderdaad gebroken glas lag. Toch stond de zanger op een drugstest.



🇮🇹 maneskin's performance literally looked like a concert of some huge established rockband and they're only 19-22 years old……crazy pic.twitter.com/sxkWo6vW3M — max 🇫🇷🇷🇸🇺🇦 (@m2003esc) May 25, 2021

Winst Italië op Eurovisie Songfestival

De EBU is gealarmeerd door het nepnieuws, zoals ze het zelf noemen, over het vermeende drugsgebruik van de Måneskin-zanger. Volgens de organisatie heeft snuifgate de winst van de Italianen onterecht overschaduwd. Nu de drugstest negatief blijkt, is de zaak voor de organisatie gesloten.

Måneskin won zaterdag het liedjesfestijn met hun nummer Zitti e Buoni. De EBU feliciteert Italië nogmaals en zegt uit te kijken naar de volgende editie van het Songfestival, die in Italië zal plaatsvinden. In Italië barstte de strijd ook al los, meerdere steden zeggen dat ze het Songfestival graag willen organiseren. Onder meer Rome, Milaan, Bologna, Turijn en Pesaro hebben al kenbaar gemaakt dat het muzikale feest bij hen van harte welkom is.

Zanger Måneskin: ‘Voilà’

De zanger van Måneskin heeft met slechts met één woord gereageerd op de negatieve uitslag van zijn drugstest. „Voilà”, schrijft Damiano David op Instagram Stories bij een screenshot van de verklaring van de EBU. Hiermee verwijst hij mogelijk naar de Franse inzending van Barbara Pravi voor het Songfestival, die tweede werd. Haar liedje heette Voilà.

Ook een ander bandlid heeft gereageerd op het nieuws. Thomas Raggi, de gitarist van de band, heeft tevens een screenshot van de verklaring gedeeld en daar een knipogende emoticon aan toegevoegd.



"no drugs were used by Italian winner maneskin in the Green Room" Damiano: "voilà 🇨🇵" ti amoooooo #ESC2021 #maneskin pic.twitter.com/PaUYoQZFdo — annalisa🍦 (@annamobene0) May 24, 2021

Franse minister: ‘Onderste steen boven’

Voordat de uitslag van de drugstest bekend was, zei de Franse minister van Europese zaken nog dat hij de onderste steen boven wil over snuifgate. Dat stelde hij gisteren volgens persbureau AFP in een interview met een Frans radiostation. De Franse songfestivalkandidate Barbara Pravi werd tweede bij de liedjeswedstrijd. Måneskin won vooral door een groot aantal publieksstemmen.

Toch zegt de minister, Clement Beaune, ‘geen slechte verliezer’ te zijn. „Maar we moeten oppassen dat we bij dit soort wedstrijden niet slecht gedrag gaan tolereren. Als er een probleem is, moeten er consequenties zijn”, zei de bewindsman. „De regels zijn er niet voor niets. Diskwalificatie moet een optie zijn als de regels zijn overtreden.”

De zangeres zelf maakt zich overigens niet te druk over snuifgate. „De band heeft gewonnen na de stemmen van de jury en het publiek”, stelde Pravi in gesprek met de zender France 2. „Het is niet mijn probleem of ze naderhand drugs hebben gesnoven. Of dat zij hun ondergoed achterstevoren hebben aangetrokken.”