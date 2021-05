Leeftijd van coronapatiënten in ziekenhuizen opeens stuk lager

De mensen die met een coronabesmetting in het ziekenhuis belanden, zijn flink jonger dan een tijd geleden. De gemiddelde leeftijd op de intensive care en andere afdelingen, daalt. Deze maand werden er vooral mensen van in de vijftig als coronapatiënt opgenomen.

Dat schrijft het AD vandaag op basis van nieuwe gegevens die de krant heeft opgevraagd bij de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). „De mensen die je in mei in het ziekenhuis en op de intensive care krijgt, zijn de niet-gevaccineerden”, zegt Diederik Gommers, voorman van de ic, tegen de krant.

Deze leeftijdsdaling laat volgens Gommers zien dat het vaccineren effect heeft. „Wij waren er al van overtuigd dat het vaccin werkt, en deze cijfers tonen aan dat het ook daadwerkelijk zo is. Je ziet dus al effect na de eerste prik”, zegt Gommers. „We zien nu heel duidelijk dat je – áls je gevaccineerd bent – voordeel hebt!”

Gommers: ‘Leeftijd coronapatiënten omlaag’

Ruim een kwart (26,1 procent) van alle patiënten op de coronaverpleegafdelingen is 50 tot en met 59 jaar oud. Dat is dan ook meteen de grootste groep. 46,6 procent van de patiënten op de verpleegafdeling is een vijftiger of jonger. Een tijd geleden waren de meeste mensen die in het ziekenhuis werden opgenomen, zeventiger of tachtiger. Die groep is inmiddels al grotendeels gevaccineerd.

Maar Gommers waarschuwt wel dat je niet meteen beschermd bent, na de eerste prik. „We krijgen ook mensen op de ic die hun eerste prik nét gehad hebben. En dat is zó zonde. Want je krijgt pas antistoffen na een dag of veertien en na drie weken is dat nog beter. Je moet je na het halen van je prik dus nog niet meteen anders gaan gedragen”, zegt Gommers.

Daling in ziekenhuizen

Niet alleen de leeftijd van de coronapatiënten gaat omlaag, ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen daalt. Gisteren lagen er minder dan 600 coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares. Dat is voor het eerst sinds 19 maart. Het totaal aantal coronapatiënten dat op gisteren in de ziekenhuizen is opgenomen is met 1695 bezette bedden niet zo laag geweest sinds 11 december 2020, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Gisteren was de zevende opeenvolgende dag dat er minder patiënten met Covid-10 in de ziekenhuizen liggen dan de dag ervoor. Het totale aantal daalde gisteren met 19 patiënten vergeleken met zondag. Er lagen gisteren 598 coronapatiënten op de ic’s, 12 minder dan de dag ervoor.

Het RIVM meldde gisteren ook weer meer nieuwe coronagevallen dan de dag ervoor. Daardoor daalt het weekgemiddelde verder. Tussen zondag en maandag kwamen er 2766 nieuwe positie coronatesten bij. Dat is 680 minder dan de dag ervoor. Nu staat het gemiddelde om 4015 nieuwe besmettingen per dag. Omdat het weekgemiddelde blijft dalen, voert het kabinet de volgende versoepelingen mogelijk eerder in dan eerst gepland.