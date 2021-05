Zanger Måneskin wordt getest op drugs na ‘snuifgate’

Zanger Damiano David van songfestivalwinnaar Måneskin zal een drugstest ondergaan vanwege de ophef die is ontstaan na de zogenaamde ‘snuifgate’. Hij wil daarmee de geruchten ontkrachten over dat hij cocaïne zou hebben gesnoven in de green room gisteravond. Dat heeft de EBU, die het Eurovisie Songfestival organiseert, zondag in een verklaring laten weten.

Italië was gisteravond bij het publiek de grote winnaar. De band won het festival uiteindelijk met maar liefst 524 punten. Maar na afloop was vooral de opvallende beweging van de frontman onderwerp van gesprek. De zanger van de Italiaanse rockgroep leek in de zogenoemde green room coke te snuiven. Hij boog voorover naar de tafel en maakte een snuivende beweging. Het filmpje werd veel gedeeld op sociale media. „Heeft hij nu net bijna een lijntje gesnoven op camera?”, vraagt iemand op Twitter zich af.



Heeft hij nu net bijna lijntje gesnoven op CAMERA hahahaha #Eurovision pic.twitter.com/zS4WerZyvh — Nieke Braet (@niekebraet) May 22, 2021

EBU onderzoekt ‘snuifgate’

Het voorval heeft inmiddels de naam ‘snuifgate’ gekregen en de EBU heeft een onderzoek ingesteld. Volgens de EBU waren er geen drugs aanwezig in de green room, waar de kandidaten de puntentelling afwachtten.

Er zou een glas gebroken zijn bij de tafel van Italië en de zanger zou dit glas hebben opgeruimd. De EBU stelt dat er inderdaad een gebroken glas is gevonden en onderzoekt de beelden verder. In een verklaring laat de organisatie weten later met meer informatie te komen.

Bandleden zijn geschokt

De Italiaanse rockband heeft zelf ook gereageerd op het voorval. De bandleden zeggen dat ze geschokt zijn dat mensen denken dat hun frontman drugs gebruikte. „Wij zijn tegen drugs, en hebben nooit cocaïne gebruikt. We zijn bereid getest te worden, want we hebben niks te verbergen.” Ze zeggen dat ze aanwezig waren bij het Eurovisie Songfestival om hun muziek te laten horen, en dat ze erg blij zijn met hun winst. Ook bedanken ze iedereen voor hun steun. Måneskin won zaterdag het liedjesfestijn met hun nummer Zitti E Buoni.



oh baby im READY to taste all of you #Eurovision pic.twitter.com/AXr2gNakM4 — alice 😤🛸☄️🚀 (@butterflierer) May 23, 2021