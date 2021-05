5 veelvoorkomende mythes over geld en waarom ze niet kloppen

We verzuchten het vaak als we moeten onderhandelen over onze salarissen, het weer niet lukt om te sparen of als we op het punt staan een grote aankoop te doen: waarom hebben we dit niet geleerd op school? Doordat we geen financiële educatie hebben, zijn er bepaalde mythes over geld die hardnekkig blijven bestaan.

Over wat voor soort mythes hebben we het hier? We delen er vijf en de reden waarom ze niet kloppen.

1. Ik verdien niet genoeg om te sparen

Wanneer je maar net van salarisstrook naar salarisstrook kunt rondkomen, is het logisch dat je in deze mythe gelooft. Waar moet je het geld vandaan halen om ook nog eens je spaarrekening te spekken? Maar juist in deze situatie is het belangrijk dat je wat geld achter de hand hebt als er dure spullen zoals een wasmachine kapot gaan.

Weet dat alle kleine beetjes helpen en dat elke euro optelt. Vijf euro per week besparen lijkt op het eerste gezicht bijvoorbeeld niet veel, maar levert je op jaarbasis wel mooi 260 euro op. Hier vind je 5 tips om te sparen met weinig geld.

2. Je moet rijk zijn om te beginnen met beleggen

Ook hier geldt weer: kleine bedragen tellen op. Beleggen met kleine bedragen is dan ook zinvol, en zeker ook mogelijk. Je kunt al beleggen met een paar tientjes per maand. Je hoeft dus niet rijk te zijn om te investeren, maar vaak is het wel dé manier om je vermogen te laten groeien. Het is dus eerder andersom: je moet beleggen om rijk te worden.

Hoe eerder je begint, hoe langer je geld exponentieel kan groeien en hoe langer je de kans hebt om van goede jaren te profiteren. Maak dus nu een gewoonte van beleggen en investeer meer als dat door je inkomen mogelijk wordt.

Tip: het is altijd wel belangrijk om te letten op de kosten van beleggen.

3. Huren is zonde van je geld

Dat is niet zo zwart-wit. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag of het verstandiger is om een huis te huren of te kopen, want iedereens persoonlijke situatie is weer anders. Het is waar dat je door te huren geen vermogen opbouwt, maar er gaan een hoop kosten zitten in het kopen van een huis die je in dat opzicht ook als weggegooid geld kunt beschouwen (denk aan onderhoudskosten en de kosten die je maakt bij de aankoop).

Aan huren én kopen zitten voor- en nadelen. Met een huurhuis ben je bijvoorbeeld veel flexibeler en kun je makkelijker verhuizen als er iets in jouw situatie verandert.

4. Rijke mensen hebben geluk

Er bestaan een hoop mythes over rijke mensen en miljonairs. Vaak wordt gedacht dat ze met schimmige zaakjes hun rijkdom hebben vergaard en anders wel geluk hebben gehad. Dat terwijl het overgrote gedeelte van de miljonairs selfmade zijn en hard hebben gewerkt om te komen waar ze nu staan.

Dat ze rijk zijn geworden doordat ze naar een topschool zijn gegaan en veel verdienen met hun baan is ook niet waar. Een derde van de miljonairs heeft nooit een gezinsinkomen van hoger dan 100.000 dollar (82.104 euro) gehad, blijkt uit onderzoek.

5. Je hebt een noodpotje van 6 maanden nodig

Experts raden vaak aan om een noodpotje te hebben waarmee je drie of zes maanden je vaste lasten kunt betalen, maar er is geen magisch nummer. Je zal bijvoorbeeld meer moeten sparen als je ook nog voor andere mensen (zoals een partner of kinderen) zorgt. Of als je zelfstandig bent of in een onzekere industrie werkt. De zes maanden is meer een richtlijn.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.