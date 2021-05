Burgemeester van Rome wil songfestival organiseren

Virginia Raggi, de burgemeester van Rome, wil volgend jaar graag het Eurovisie Songfestival organiseren. Dat twittert Raggi vandaag na de overwinning van de Italiaanse rockband Måneskin.

Nu Måneskin het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen, mag Italië het evenement volgend jaar organiseren. De burgemeester van Rome is alvast zeer enthousiast.

Rome als ‘perfecte podium’

Volgens de burgemeester biedt Rome „het perfecte podium”, zo twittert ze. Het zou de tweede keer zijn dat het songfestival plaatsvindt in de Italiaanse hoofdstad. Na de vorige overwinning van Toto Cutugno in 1991 werd het evenement er een jaar later georganiseerd. Toen Gigliola Cinquetti in 1964 de eerste bokaal voor het land binnenhaalde, had Napoli in 1965 de eer.



Quella dei #Maneskin è stata una vittoria fantastica. Roma orgogliosa dei suoi ragazzi. L'anno prossimo l'Italia ospiterà #EurovisionSongContest 2022. Roma è il palcoscenico perfetto per rilanciare la sfida. pic.twitter.com/EJ4yAIOnQh — Virginia Raggi (@virginiaraggi) May 23, 2021

Een aantal andere Italiaanse steden hebben vandaag al aangegeven dat ze het evenement in 2022 graag organiseren. Lokale politici in onder meer Milaan, Bologna, Turijn en Pesaro willen het songfestival ook graag huisvesten. Steden kunnen zich aanmelden en moeten dan een zogenoemd bidbook indienen, waarin onder meer een geschikte locatie moet worden gepresenteerd. De Italiaanse nationale zender Rai zal vervolgens een keuze maken voor de stad en de locatie die aan de eisen voldoen.

Ophef over stemmen

Måneskin kreeg zaterdagavond veruit de meeste stemmen van het publiek. Wel verliep het stemproces niet helemaal soepel en klaagden honderden mensen op sociale media dat ze een melding kregen dat hun stem niet had meegeteld, terwijl die wel op tijd was uitgebracht. Dat waren vooral mensen die hun stem per sms hebben uitgebracht. De European Broadcasting Union (EBU), de organisator van het evenement, is bezig om uit te zoeken wat er precies is gebeurd.

De Italiaanse rockgroep veroorzaakte zelf ook ophef door een fragment waarop het volgens veel kijkers lijkt alsof zanger Damiano David cocaïne snoof tijdens de finale. De frontman ontkent dit en zei dat hij voorovergebogen zat om een gebroken glas op te ruimen. EBU bevestigde dat er glasscherven zijn gevonden en onderzoekt de zaak. Ook doet David een drugstest.