Zo knokte Italië zich naar de Eurovisie Songfestival-winst

Het was bloedstollend spannend, de laatste paar minuten van de finale van het Eurovisie Songfestival. Toen de punten van de Europese vakjury’s eenmaal binnen waren, waren er twee duidelijke favorieten: Zwitserland en Frankrijk. Twee zachte, Franstalige liedjes. Maar uiteindelijk ging Italië er met de band Måneskin met de winst vandoor. Een stoer, Italiaans rocknummer.

De kijkers thuis zaten al op het puntje van hun stoel, maar voor de deelnemers in Ahoy moet het nog veel spannender zijn geweest. Na de punten van de vakjury kwam namelijk het publiek aan de beurt. En daar gebeurde iets heel opvallends. Groot-Britannië kreeg 0 punten. Duitsland: ook 0 punten, net als Spanje. En toen kregen wij óók nog eens 0 punten. Chantal Janzen en Jan Smit, die de puntentelling op zich namen, voelden zichtbaar mee met de kandidaten. En het publiek in Ahoy ook, want het regende applaus.



shoutout to these four for taking their loss like absolute champs #Eurovision pic.twitter.com/TzmunnMUnn — matty 🇪🇺🗺 (@problematty81) May 23, 2021

Italië winnaar van Eurovisie Songfestival

Maar voor een hoop andere landen verliepen de publieksstemmen wél erg goed. Er zaten meerdere landen tussen die van de vakjury’s weinig punten kregen, maar van het publiek juist heel veel. Zo kreeg Finland van de 38 (39, min hun eigen land) vakjury’s 83 punten, maar van het publiek maar liefst 218. Ook zij lieten het Eurovisie Songfestival-publiek een hardrock nummer horen. Zwitserland deed het vooral goed bij de vakjury’s. Na die puntentelling stond dat land op één. „Ik heb alles nu gewonnen”, zei de Zwitserse inzending Gjon. „Het is fijn om bevestiging te krijgen van professionals.”

Janzen zei het al vaker: de stemmen van het publiek kunnen alles anders maken. Italië kreeg er maar liefst 318, het hoogste aantal punten vanuit het publiek. Ze schoten van de vierde naar de eerste plek, met een totaalaantal van 524 punten. En toen ging het erom spannen, want de landen in de top drie hadden van de vakjury’s meer punten gekregen, en moesten ook nog punten krijgen van het publiek. Eerst was Malta aan de beurt, maar zij kregen slechts 47 punten en kwamen uit op 255.



Spanning tussen Zwitserland en Italië

Toen ging het erom spannen: Frankrijk had al 248 punten en zou Italië kunnen overtreffen. Maar dat gebeurde niet, ze kregen van het Eurovisie Songfestival-publiek 251 punten. Veel, maar met een eindscore van 499 niet genoeg. En toen nog maar één land, Zwitserland, de punten moest krijgen, begonnen de deelnemers vast pas écht te zweten. Chantal Janzen en Jan Smit wisten het ook flink te rekken, en alles daardoor nog spannender te maken.

Italië had 524 punten, Zwitserland na de vakjury al flink wat punten, maar moest minstens 258 publieksstemmen krijgen om Italië te overtreffen. Ze kregen er 165. De zaal barstte los en ook bij Måneskin was de blijdschap en ontlading groot. „Rock ’n roll will never die”, was de eerste reactie van de band toen ze de prijs in handen hadden. En toen voerden ze hun nummer Zitti e buoni nog een keer op.

Måneskin

In Ahoy gebeurde tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival een hele hoop. Edsilia Rombley praatte steeds met Frankrijk en Zwitserland, die lange tijd aan kop gingen. Aan de Italiaanse inzending Måneskin werd weinig aandacht besteed. Dat leken ze niet héél erg te vinden, want toen de vakjury’s hun punten gaven, en Italië soms geen punten kreeg, viel er hier en daar een scheldwoord. Maar wat kijkers vooral opvalt, is wat er net voor de winst leek te gebeuren.

Frontman Damiano David zit namelijk wel verdacht dicht bij de tafel met zijn hoofd. „Heeft hij nu net bijna lijntje gesnoven op camera?”, vraagt iemand zich af. Volgens een ander waren de lijnen „duidelijk nog open”.



Heeft hij nu net bijna lijntje gesnoven op CAMERA hahahaha #Eurovision pic.twitter.com/zS4WerZyvh — Nieke Braet (@niekebraet) May 22, 2021

Måneskin heeft zelf ook gereageerd, en zeggen dat ze geschokt zijn dat mensen denken dat hun frontman drugs gebruikte. „Wij zijn tegen drugs, en hebben nooit cocaïne gebruikt. We zijn bereid getest te worden, want we hebben niks te verbergen.” Ze zeggen dat ze aanwezig waren bij het Eurovisie Songfestival om hun muziek te laten horen, en dat ze zo blij zijn met hun winst. Ook bedanken ze iedereen voor hun steun.



oh baby im READY to taste all of you #Eurovision pic.twitter.com/AXr2gNakM4 — alice 😤🛸☄️🚀 (@butterflierer) May 23, 2021

Uitslag finale Eurovisie Songfestival

26 landen deden mee aan de finale van het Eurovisie Songfestival. Hoewel er maar één de winnaar kan zijn, zijn alle deelnemers volgens Chantal Janzen sowieso al winnaars. Hieronder de uiteindelijke scores:

Italië (524 punten) Frankrijk (499 punten) Zwitserland (432 punten) IJsland (378 punten) Oekraïne (364 punten) Finland (301 punten) Malta (255 punten) Litouwen (220 punten) Rusland (204 punten) Griekenland (170 punten) Bulgarije (170 punten) Portugal (153 punten) Moldavië (115 punten) Zweden (109 punten) Servië (102 punten) Cyprus (94 punten) Israël (93 punten) Noorwegen (75 punten) België (74 punten) Azerbeidzjan (65 punten) Albanië (57 punten) San Marino (50 punten) Nederland (11 punten) Spanje (6 punten) Duitsland (3 punten) Groot-Britannië (0 punten)

Volgend jaar reizen we dus af naar het land van cappuccino’s, biscotti en pasta. De laatste keer dat Italië won is 31 jaar geleden. Toto Cutugno werd in 1990 eerste met Insieme 1992. De Italianen brengen hun totaal aan songfestivaloverwinningen nu op drie. Naast Cutugno won Gigliola Cinquetti met Non Ho l’Età in 1964.

De finale van het Eurovisie Songfestival gemist? Hier kun je het terugkijken.