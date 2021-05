Ophef om niet meegetelde Eurovisie Songfestival-stemmen

Ruim 5,4 miljoen Nederlanders zagen gisteren hoe rockband Måneskin van Italië de winst pakte op het Eurovisie Songfestival. Maar nu blijkt dat veel stemmen van de kijkers niet zijn meegeteld. Dat zijn vooral mensen die hun stem per sms hebben uitgebracht. Zij trekken naar sociale media om te klagen over hun niet meegetelde stem(men).

Veel mensen delen screenshots van sms’jes die ze midden in de nacht kregen, dat ze te laat ge-smst hadden. Maar ze stemden juist voordat de lijnen van het Eurovisie Songfestival sloten, sommigen zelfs direct na het openen van de lijnen.



Al mijn stemmen zijn niet verwerkt. En ik lees het bij veel meer mensen. 😅 #Eurovision #songfestival pic.twitter.com/xIBZhanyMJ — Irene (@heyiamirene) May 23, 2021



11 stemmen gedaan om 23:10 uur, vanaf 01:25 de melding dat ik te laat was met AL mijn sms'jes… — Martin (@sharks1974) May 23, 2021

Italië won met Måneskin vooral dankzij het grote aantal publieksstemmen: ze kregen 318 punten van de kijkers. De website DroidApp stelt dat uit eigen onderzoek is gebleken dat zeker honderden sms’jes onterecht ongeldig zijn verklaard.

De meeste stemmers ontvingen de berichtjes dat hun sms niet was meegeteld pas in de loop van de nacht. De afbeeldingen worden vanochtend massaal gedeeld op sociale media. AVROTROS, die over de stemprocedure gaat, kon vanochtend nog geen reactie geven.

„20 stemmen gelijk aan het begin uitgebracht, 12 doorgekomen, 7 afgewezen, 1 zweeft blijkbaar nog ergens in de atmosfeer”, schrijft een teleurgestelde kijker.



20 stemmen gelijk aan het begin uitgebracht, 12 doorgekomen, 7 afgewezen, 1 zweeft blijkbaar nog ergens in de atmosfeer. Eerste halve finale vergelijkbaar. pic.twitter.com/oBpiYG9czA — Sietske Roozing (@SietskeEllis) May 23, 2021

Vier landen met 0 punten

Ook opvallend: er waren maar liefst vier landen die helemaal geen punten kregen van het publiek. Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje en Nederland bleven daarom onderaan de lijst bungelen. Groot-Britannië kreeg ook van de vakjury’s geen punten, dus eindigden zij op de laatste plek. Kijkers vonden dat verdacht, want veel van hen zeggen alsnog op één van die landen gestemd te hebben.

Zo ook Soraya: „Denk dat er tijdens het stemmen iets niet helemaal goed is gegaan bij het Eurovisie Songfestival. Een aantal landen hebben 0 punten gekregen van het publiek terwijl ik wel voor een aantal had gestemd. Overigens zijn de helft niet meegeteld volgens het sms’je.”



Denk dat er tijdens het stemmen iets niet helemaal goed is gegaan bij @Eurovision . Een aantal landen hebben 0 punten gekregen van het publiek terwijl ik wel voor een aantal had gestemd. Overigens zijn de helft niet meegeteld volgens het SMSje? Of de bevestiging kwam gewoon laat? — Soraya Emanuels (@CharmingAngelNL) May 23, 2021

European Broadcasting Union (EBU), de koepel die het Eurovisie Songfestival organiseert, is bezig uit te zoeken wat er mogelijk is misgegaan met het stemmen tijdens de finale gisteravond. Dat laat AVROTROS, die het programma in Nederland uitzond, vandaag weten.

