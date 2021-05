Eurovisie Songfestival maakt indruk met wonderlijke Erasmusbrug-truc

Naast de inzendingen van alle landen gisteravond tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival, maakte ook de pauze-act diepe indruk. Afrojack, Glennis Grace en Wulf beklommen het podium, en dat ging absoluut niet zonder spektakel. Bekend en onbekend Nederland reageert laaiend enthousiast.

De show in Rotterdam Ahoy leek dankzij augmented reality deels plaats te vinden vanaf de Erasmusbrug. Eerst zagen kijkers een stukje film, daadwerkelijk op de brug opgenomen, maar toen kwam de overgang. Het leek alsof de Erasmusbrug zó Ahoy binnenkwam. Eerder waren kijkers ook al diep onder de indruk van Davina Michelle, die tijdens de eerste semi-finale optrad.



Erasmusbrug in Ahoy

„Die overgang van ‘film’ naar ‘live’ was echt geweldig. De brug ineens in de studio. Wat gaaf”, schrijft Luuk Ikink. „Fraai stukje tv”, vindt Jan de Hoop.



Die overgang van 'film' naar 'live' was echt geweldig. De brug ineens in de studio. Wat gaaf. #esf21 — Luuk Ikink (@luuk) May 22, 2021

Actrice Caroline de Bruijn vindt het optreden beter dan die van de deelnemers. „Kunnen we ajb die geweldige #pauzeacts herhalen ipv de inzendingen”, twittert ze. „Onze Glennis is toch wel heel erg goed, hè”, zegt ook Jon van Eerd.



Kunnen we ajb die geweldige #pauzeacts herhalen ipv de inzendingen ? #Eurovision — Caroline De Bruijn (@CarolineBruijnD) May 22, 2021

Finale van Eurovisie Songfestival

En de algehele productie van het Eurovisie Songfestival verdient ook complimenten, vinden BN’ers. „Visitekaartje voor de NL’se entertainment en TV industrie”, schrijft Humberto Tan. Patricia Paay is het met hem eens. „Dit kikkerlandje zet toch even een show neer met internationale allure. Ik vind Nikkie de Jager echt de ontdekking van dit seizoen, wat een vakvrouw en complimenten voor haar Engels.”

Domien Verschuuren vraagt zich wel af of het komt omdat het evenement in Nederland is, dat hij zo enthousiast is. „Hey, maar. Is deze show (en waren die andere twee) nu écht zo goed en strak, of vind ik dat alleen omdat mijn Nederlandse hart overloopt van trots? Het is snel, geestig (maar niet ongemakkelijk!), technisch waanzinnig en heeft lokale optredens van wereldformaat.” Wel vindt hij dat we qua muziek ‘terug naar de tekentafel’ moeten. Onze Jeangu Macrooy kreeg namelijk maar elf punten, en eindigde daarmee op plek 23 van de 26.



Hey, maar. Is deze show (en waren die andere twee) nu écht zo goed en strak, of vind ik dat alleen omdat mijn Nederlandse hart overloopt van trots? Het is snel, geestig (maar niet ongemakkelijk!), technisch waanzinnig en heeft lokale optredens van wereldformaat. #Eurovision — Domien Verschuuren (@Domien) May 22, 2021

Duncan Laurence

Duncan Laurence zou live optreden, maar moest door een coronabesmetting thuisblijven. Gelukkig konden we zijn bijzondere geluid nog wel horen, want het Eurovisie Songfestival gebruikte repetitiebeelden van hem. En hij deed het weer enorm goed. Kijkers vroegen zich dan ook af of ze niet ‘gewoon’ op Duncan mogen stemmen, omdat hij volgens hen de beste stem van de avond had.



Fighting for them, dying for them…

You can know stream stars everywhere you wanttttt: https://t.co/3rBS0LAObL pic.twitter.com/f9GbD25lMT — Duncan Laurence (@dunclaurence) May 22, 2021

Duncan Laurence zong een stukje van zijn winnende nummer Arcade, en zong zijn nieuwe nummer Stars voor het eerst op tv. De zanger baalt nog steeds enorm, maar was tevreden met de vervangende oplossing.

„De repetitievideo’s zijn heel mooi geworden. Het lijkt net alsof ik er echt bij ben”, zei de zanger voor de finale van het Eurovisie Songfestival in een Instagramvideo. „Het is heel mooi en ik kan niet wachten om het jullie te laten zien, jongens.”

‘Måneskin echte winnaars’

Ook wenste Duncan Laurence de optredende deelnemers veel succes. „Ik hoop dat alle artiesten gaan knallen tijdens hun optredens. Maar ik hoop vooral dat ze genieten van hun tijd op dat prachtige podium”, zegt Duncan. „Want wat jullie gaan doen is zo speciaal. Moge het beste liedje winnen vanavond.”

En dat bleek uiteindelijk Italië te zijn, rockband Måneskin ging er met de winst vandoor. Zij kregen 524 punten, de nummer twee, Frankrijk, kreeg er 499. „Jullie zijn echte winnaars”, vindt Duncan Laurence van de Italianen. „Rock and roll never dies.”

De finale van het Eurovisie Songfestival gemist? Hier kun je het terugkijken.