In Londen heeft 1 op de 30 inwoners corona: noodtoestand

Duizenden noodmeldingen voor de ambulancedienst van Londen, volle ziekenhuizen en heel veel coronabesmettingen. Nee, in de Britse hoofdstad gaan het allesbehalve goed. De noodtoestand is vandaag afgekondigd.

De situatie in Londen door het coronavirus is dusdanig ernstig dat Britse hoofdstad volgens burgemeester Sadiq Khan „op het punt van een crisis verkeert”. De burgervader heeft vandaag een de noodtoestand afgekondigd. Eerder vandaag had hij het nog over een ‘grootschalige calamiteit’, een term die eerder gebruikt werd tijdens de dodelijke brand in de Grenfelltoren in 2017 en tijdens de terreuraanvallen op de Westminster Bridge en de London Bridge in datzelfde jaar.

Grote druk op gezondheidsdienst Londen

Door de aanhoudende stijging van het aantal besmettingen kan de gezondheidsdienst van de stad de druk nauwelijks nog aan. In Londen zijn momenteel 1 op de 30 mensen besmet met het coronavirus. In de ziekenhuizen liggen meer dan 7000 Covid-19-patiënten. De ambulancedienst krijgt 8000 tot 9000 noodmeldingen per dag, waar dat er op een normale drukke dag 5500 zijn, meldt de BBC. De toename wordt mogelijk deels veroorzaakt door de meer besmettelijke ‘Britse’ variant van het virus.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BREAKING: Today I have declared a major incident in London because the threat this virus poses to our city is at crisis point. One in 30 Londoners now has COVID-19. If we do not take immediate action now, our NHS could be overwhelmed and more people will die. — Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) January 8, 2021

‘Inwoners van Londen, blijf thuis’

„Als we niet onmiddellijk maatregelen nemen, kan onze NHS (de gezondheidsdienst) overspoeld worden en zullen meer mensen sterven”, aldus Khan, die de bevolking onder meer via Twitter nog eens extra op het hart drukt om echt alleen de deur uit te gaan als het niet anders kan. „Blijf thuis om uzelf, uw familie, vrienden en andere Londenaren te beschermen en om onze NHS te beschermen.”

Khan heeft premier Boris Johnson gevraagd om meer financiële steun voor mensen die vanwege de epidemie hun werk niet meer kunnen uitvoeren. De burgemeester wil ook dat gebedshuizen dichtgaan en dat mondkapjes standaard buitenshuis gedragen worden.

Slechte cijfers over heel Groot-Brittannië

Eergisteren waren in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds april meer dan 1000 mensen in een etmaal overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook werd een recordaantal van 62.322 nieuwe besmettingen gemeld, mede te wijten aan de meer besmettelijke ‘Britse’ variant van het virus. De afgelopen 24 uur was het aantal doden nog erger: 1325.

In totaal zijn ruim 77.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk gestorven binnen 28 dagen nadat ze een positieve test hadden afgelegd. Daarmee staat het land ongeveer op gelijke hoogte met Italië. Alleen in de VS, Brazilië, India en Mexico zijn meer mensen overleden aan Covid-19.

Engeland en Schotland besloten deze week tot een strenge lockdown. Premier Boris Johnson sluit niet uit dat die tot het begin van april zal duren. Het land heeft vergeleken met EU-landen wel een voorsprong bij het vaccineren van inwoners. Johnson heeft daar zijn hoop op gevestigd.

Lees ook: Ab Osterhaus wil langere lockdown en extra coronamaatregelen