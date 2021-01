Coffeeshoptoerist weren is slecht plan, ‘straatdealers zullen hier op inspringen’

Amsterdam wil buitenlandse coffeeshoptoeristen weren, zo kopte het nieuws eerder vandaag. Doe maar niet, zegt zowel Koninklijke Horeca Nederland als de coffeeshopbranche. „Mensen willen hun jointje roken. Als dat niet in een coffeeshop kan, dan kopen ze het wel op straat.”

Het is geen goed idee om buitenlandse toeristen te weigeren in Amsterdamse coffeeshops. Dat vindt de Amsterdamse tak van horecabranchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De illegale handel op straat is volgens KHN nu al niet onder controle en zal alleen maar groter worden als het voorstel van burgemeester Femke Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie wordt ingevoerd.



Overlast coffeeshoptoerist

De overlast van de zogenoemde cannabistoeristen moet door het plan worden teruggedrongen, wat de leefbaarheid van de hoofdstad ten goede moet komen. Naast het terugdringen van de vraag naar softdrugs en het drugstoerisme wil de hoofdstad de cannabismarkt met een coffeeshopkeurmerk transparanter maken. Dit om te voorkomen dat de softdrugshandel, die de laatste jaren fors is gegroeid, zich vermengt met het gewelddadige harddrugsmilieu.

KHN vraagt zich af of het gaat lukken om voldoende handhaving in te zetten als het zogenoemde ingezetenencriterium er komt. „We geloven ook niet in een preventieve werking dat als het verbod er is, drugstoeristen weg zullen blijven”, zegt een woordvoerder. „De praktijk laat nu al zien dat ook buiten de sluitingstijden van de coffeeshops het geen enkel probleem is om aan drugs te komen.”

Kwetsbare branche

De woordvoerder benadrukt dat de horecabranche op dit moment kwetsbaar is. De gevolgen van het weren van toeristen uit coffeeshops zouden een negatief effect kunnen hebben op de branche. „Veel toeristen vragen bij hotels waar ze drugs kunnen kopen. Nu kunnen we altijd doorverwijzen naar gerenommeerde coffeeshops. We willen dat dit blijft bestaan.”

En ze zijn niet de enige, al was het maar omdat de cannabistoeristen een bron van Twitter-inspiratie zijn. Zelfs hun fietsroute is onder de loep genomen.



Op straat

Toeristen zullen naar Amsterdam blijven komen, ook als ze uit de coffeeshops in de hoofdstad worden geweerd. Dat zegt Joachim Helms van de Bond van Cannabis Detaillisten, de branchevereniging van coffeeshophouders. Het plan van burgemeester Femke Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie om alleen inwoners van Nederland in de coffeeshops toe te laten zal volgens de vereniging juist negatief uitpakken voor de leefbaarheid van de stad.



Straatdealers

De vraag naar softdrugs proberen in te perken door het aanbod weg te nemen, werkt volgens Helms, die begin vorig jaar nog bij TedEx een lezing gaf, de illegale markt in de hand. „Wat de makers van dit plan niet beseffen is dat cannabis wereldwijd een populair genotsmiddel is”, zegt Helms. „Mensen willen hun jointje roken. Als dat niet in een coffeeshop kan, dan kopen ze het wel op straat.”

Als voorbeeld hoe snel straatdealers een gat in de markt opvullen, noemt Helms de lange rijen voor coffeeshops tijdens de eerste lockdown in maart. „Iedereen wilde voor de komende tijd nog wat wiet inslaan. Straatdealers zagen toen al hun kans schoon en stonden als het ware hun menu’s uit te delen in de rijen. Zij zullen nu ook zeker op dit plan inspringen.”

Keurmerk

Het plan stelt ook een keurmerk voor coffeeshops voor, dat de cannabismarkt minder kwetsbaar moet maken voor georganiseerde criminaliteit. Coffeeshops kunnen dan bijvoorbeeld een grotere voorraad cannabis in huis hebben, waardoor koeriers – die vaak doelwit zijn van berovingen – niet meerdere keren per dag hoeven aan te vullen. Met deze aanpak kan volgens Halsema geleidelijk toegewerkt worden naar het landelijk reguleren van de zogenoemde „achterdeur” van coffeeshops.

Voor zo’n transparante en gereguleerde markt strijdt de Bond van Cannabis Detaillisten al jaren. „Maar tussen deze voorstellen is totaal geen verband. Een transparantere markt is goed, maar tegelijkertijd is dit plan enorm nadelig voor de leefbaarheid in de binnenstad. Dat is geen goede uitruil”, zegt Helms.