‘Boris Johnson overweegt strenge lockdown tot april’

De Britse premier Johnson neemt vandaag naar verwachting een besluit over strengere coronamaatregelen, mede naar aanleiding van de nieuwe virusvariant die voor onrust zorgt. Oppositieleider Keir Starmer heeft opgeroepen tot een nationale lockdown, omdat volgens hem het coronavirus volkomen uit de hand loopt.

Er gelden al strenge maatregelen in grote delen van Engeland, maar deze nieuwe maatregelen zouden moeten gelden voor het hele land.

Metro UK schrijft dat de lockdown mogelijk zal gelden tot april. Vanaf half januari zouden de strenge maatregelen, en inmiddels derde lockdown voor Engeland, in moeten gaan. Ook overweegt hij volgens Engelse media langere sluitingen van het onderwijs.



Boris Johnson warns Regional restrictions in England are "probably about to get tougher" to curb rising Covid infections. You guys all know, for months I’ve been predicting a March-Style Lockdown to kick in Mid January, so please brace yourselves. — Muhsin Mahmud (@MuhsinMahmud) January 3, 2021

Verbod op contact tussen huishoudens

Er zijn nog maar een paar gebieden waar de strengste beperkingen nog niet gelden. 80 procent van het land leeft dus al in een soort lockdown, maar de premier bekijkt met zijn ‘coronakernkabinet’ of er nog meer restricties moeten komen. Zo overweegt hij een compleet verbod op sociale contacten tussen verschillende huishoudens en een beperking van de tijd waarin men buiten mag sporten.

Maar de vaccins, die op grote schaal toegediend worden bij de overburen, bieden een uitweg. Dat voorziet Johnson. Hij hoopt dat in de komende drie maanden tientallen miljoenen mensen kunnen worden ingeënt. Volgens Labour-leider Starmer schuift de premier noodzakelijke maatregelen, net zoals eerder in de coronacrisis, te vaak op de lange baan.



The virus is clearly out of control. It’s not good enough for the Prime Minister to hint at further restrictions at unspecified times and then do nothing. He must put national restrictions in place within the next 24 hours. No more dither, no more delay. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 3, 2021

Nieuw vaccin in gebruik

Vorige maand begonnen de Britten met het vaccineren van hun bevolking, met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Er zijn nu ruim een miljoen mensen ingeënt. Het land heeft vandaag een tweede middel in gebruik genomen, het vaccin van AstraZeneca/Oxford.

Een 82-jarige man is als eerste persoon in het Verenigd Koninkrijk ingeënt met dat middel. Het gaat volgens gezondheidsdienst NHS om de gepensioneerde Brian Pinker, die al jaren wordt behandeld vanwege een nieraandoening. Hij kreeg de prik in een ziekenhuis in Oxford.



'I'm so pleased to be getting the COVID vaccine today and really proud it is one that was invented in Oxford.' 82-year-old Brian Pinker became the first person in the world to receive the new Oxford AstraZeneca vaccine this morning at @OUHospitals. 💉 pic.twitter.com/nhnd3Sx97m — NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) January 4, 2021

Het Verenigd Koninkrijk neemt het nieuwe vaccin als eerste land in gebruik. De gezondheidsdienst noemt de vaccinatie van Pinker „een nieuwe wereldprimeur voor de NHS” en „een grote mijlpaal” in het vaccinatieprogramma.

