Ab Osterhaus wil langere lockdown en extra coronamaatregelen

Het kabinet moet de lockdown verlengen en serieus nadenken over extra coronamaatregelen. Dat zei viroloog Ab Osterhaus vanmiddag in het NPO Radio 1-programma 1 op 1.

„Het belangrijkste is dat we gaan kijken wat voor maatregelen we nog gaan nemen”, zegt Osterhaus tegen presentator Sven Kockelmann. In Duitsland, waar de viroloog tegenwoordig werkt, gelden er nu regionaal gebiedsverboden en een avondklok. Zulke maatregelen zou Nederland volgens Osterhaus ook moeten overwegen. „Dat zijn draconische maatregelen. Maar we moeten ons echt realiseren dat we in een ernstige crisis zitten, waarin we ons niet veel kunnen permitteren. Zeker met de Britse variant op de loer.”

Op 21 oktober riep Osterhaus in tv-talkshow Op1 al op tot een totale lockdown van vier weken.



#AbOsterhaus rond 12 uur op de radio: "Met name de groep tussen 12 en 18 jaar speelt een grote rol in het verspreiden van het virus..".

Zou dan de groep tot 12 jaar ook geen rol spelen?

Jongeren staan voortdurend in contact.

En trekt een virus zich wel iets van leeftijden aan? — GielahT (@Gielah) January 8, 2021

Osterhaus ziet geen kans tot versoepeling

Osterhaus vindt dat er ook meer aandacht moet zijn voor de naleving van de huidige maatregelen. „Ik heb de indruk dat daar nog veel mogelijk is en dat de maatregelen in de eerste periode serieuzer werden genomen.” Over de verlenging van de huidige lockdown is volgens Osterhaus geen twijfel. „Er is geen mogelijkheid om te versoepelen.”

De viroloog ziet een lange lockdown voor zich: „Twee weken verlenging lijkt onvoldoende. De R-waarde moet omlaag. Pas als die significant lager is, kun je kijken naar versoepelen. En dat moeten we anders doen dan in de zomerperiode. We moeten daar serieus over nadenken: wat hebben we nu aan extra mogelijkheden om het virus onder controle te houden. Serieus testen, isolatie en bron- en contactonderzoek.”

‘Virus onder controle krijgen moeilijker’

Osterhaus heeft zelfs strenge maatregelen tot aan de zomervakantie in zijn hoofd. „Als je enorm harde maatregelen zou nemen, kun je dan de boel weer open gooien. Maar het is nu veel moeilijker dan een halfjaar geleden, toen het nog mogelijk was om het virus onder controle te krijgen.”



@AbOsterhaus bij @NPORadio1 @SvenKockelmann luistertip. @C19RedTeam had toch wel een beetje HEEL erg gelijk qua vroegtijdig indammen. En afslaan moderna vaccins zeer onverstandig en gaat de maatschappij veel kosten (economisch en qua aantallen doden, zieken). — liza (@lotterik2) January 8, 2021



Attentie! ViNoloog Ab Osterhuis op radio 1 @NPORadio1 ongelofelijk dat deze man gehandhaafd blijft in de media @AbOsterhaus #osterhaus — ⭕️bserver2020 (@bserver2020) January 8, 2021

Over de start van het vaccineren is de man die het hele jaar uitdrukkelijk in beeld en te horen was wel enthousiast. Met een kanttekening:„Het is fantastisch dat we kunnen beginnen te vaccineren. Maar de manier waarop, daarin verdient Nederland geen schoonheidsprijs. Dit zijn zaken die je een halfjaar geleden had kunnen bedenken. We lopen achter de feiten aan.”

Osterhaus komt met zijn ‘oproep’ een dag nadat bekend werd dat het met het aantal coronabesmettingen weer snel slechter gaat. Gisteren noteerde het RIVM 9737 nieuwe gevallen tegenover 7128 een dag eerder.

