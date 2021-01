Matthijs van Nieuwkerk heeft corona en moet show cancelen

Matthijs van Nieuwkerk heeft corona. Daarom is besloten om de uitzending van zijn programma Matthijs gaat door aankomende zaterdag te cancelen. Dat meldt De Telegraaf.

„Matthijs heeft lichte corona-verschijnselen en blijft met inachtneming van de GGD-richtlijnen in thuisquarantaine. Hij en de redactie werken vanuit huis en hopen snel weer een uitzending te kunnen maken”, vertelt een woordvoerder van BNN/VARA.

Show Matthijs van Nieuwkerk vervangen

Aankomende zaterdagavond zou de nieuwe show van Matthijs van Nieuwkerk, na de special op oudejaarsavond, van start gaan. Maar corona gooit dus roet in het eten. De nieuwe show van Matthijs van Nieuwkerk is een voortvloeisel uit De Wereld Draait Door, maar dan in de vorm van een zaterdagavondshow en met een vaste big band.

Om de plek van Matthijs Draait Door op te vullen, komt er in de plaats een nieuwe aflevering van het KRO-NCRV-programma Nieuwe Boeren. Het is nog niet bekend wanneer de televisiepresentator zijn programma op NPO1 gaat starten.

Niet de eerste keer pech door corona

Het is niet de eerste keer dat corona Matthijs van Nieuwkerk pech bezorgt. Afgelopen voorjaar zou hij groots afscheid nemen van De Wereld Draait Door. Maar vanwege het virus werd het publiek naar huis gestuurd, en ging zijn ‘grote’ afscheid dus niet door.

In eerste instantie had de presentator voor zijn nieuwe programma een ‘televisie-arena’ met meer dan vierhonderd man publiek in gedachten. Door de komst van een tweede corona-golf, kon ook dat plan weggegooid worden. Matthijs gaat door ging op oudejaarsavond met ruim een miljoen kijkers van start. De herhaling werd na middernacht vervolgens door bijna een miljoen mensen bekeken.

Komend weekend zou het programma in première als zaterdagavondshow. Nu Matthijs van Nieuwkerk thuis zit met corona, zet NPO1 een extra aflevering van Nieuwe boeren in. Dat programma ging donderdagavond van start met 984.000 kijkers.

