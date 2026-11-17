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Veiligheidsexpert hekelt aanpak van nepagenten na 14.000 slachtoffers: ‘Campagnes kloppen niet’

Zeker 14.000 mensen in Nederland zijn dit jaar al opgelicht door nepagenten. We kunnen ons allemaal zorgen maken over babbeltrucs, maar wat is er eigenlijk tegen te doen? Veiligheidsexpert Sander Schaepman weet het wel, vertelde hij gisteravond in Nieuws van de Dag: prioriteit geven en anders campagne voeren.

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Metro schreef gisteren ook over het nieuws: er zijn dit jaar tot nu toe al meer Nederlanders opgelicht door nepagenten dan in 2025. Vooral ouderen zijn het doelwit van criminelen die zich voordoen als politieagent. En hun trucs worden steeds slimmer. Niet dat het vorig jaar goed ging. Ook toen werd er al een explosieve stijging van het aantal babbeltrucs door nepagenten waargenomen.

Nepagenten bellen eerst op: ‘Leg uw kostbare spullen klaar’

Het gebeurt veertig keer per dag, vertelt expert Schaepman als opiniemaker in Nieuws van de Dag. Je hoort hem ook in de video boven dit artikel. “Er is eerst telefonisch contact en dan doen mensen zich voor als iemand van de politie.” De nepagenten vertellen dan dat er in de buurt veel wordt ingebroken of dat zij informatie hebben waaruit blijkt dat er gaat worden ingebroken bij degene die aan de telefoon is. Schaepman: “Ze zeggen dan: leg alvast uw kostbare spullen en geld dat u thuis heeft klaar. Dan komt een politieman of -vrouw het straks even halen. Oudere mensen zijn vaak gezagsgetrouw. Die hebben vertrouwen in de politie.” Zo worden levens verwoest, ziet Sander Schaepman.

Daders hebben een migratieachtergrond, maar campagnes kloppen niet

Schaepman weet dat de nepagenten veelal jongeren zijn met een totaal gebrek aan respect voor ouderen. “90 procent is jongere met een migratieachtergrond.” De veiligheidsexpert begrijpt niet waarom er in overheidscampagnes altijd Nederlandse types als nepagent worden opgevoerd. “De politie wil niet stigmatiseren en alles wordt politiek gemaakt.”

Maar wat moet er dan gebeuren om de hoeveelheid babbeltrucs tegen te gaan? “14.000 is natuurlijk schandalig. Als je dit echt een probleem vindt, dan moet je bikkelhard worden en roepen: ‘Nou is het potverdikkeme afgelopen’. We gaan duidelijk maken hoe je een campagne voert. De politie moet er een veel grotere prioriteit van maken. Zorg dat het stopt!”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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