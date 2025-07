Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal babbeltrucs stijgt explosief: 35 incidenten per dag, hoe herken je het?

Steeds meer ouderen worden opgelicht door criminelen die zich voordoen als agenten. In het eerste halfjaar van 2025 waren er 6496 incidenten, tegenover 8329 incidenten in heel 2024. Volgens de politie vinden er ongeveer 35 babbeltrucs per dag plaats met nepagenten. Maar hoe herken je deze babbeltrucs eigenlijk? En hoe voorkom je dat je zelf het slachtoffer wordt?

Bij zogeheten babbeltrucs bellen of schrijven criminelen die zich voordoen als agenten slachtoffers vaak eerst om hun komst aan te kondigen. Ze vermelden dan (gewapende) inbraken in de buurt en waarschuwen dat ouderen daar ook slachtoffer van kunnen worden. Om hen zogenaamd te ‘beschermen’, bieden ze aan om waardevolle eigendommen ‘veilig te stellen’. Die komen ze dan later, vermomd als agent, ophalen.

Babbeltrucs veroorzaken financiële en emotionele schade

De politie benadrukt echter dat zij dit nooit doen. „Wij komen nooit langs om waardevolle spullen zoals sieraden, geld en bankpassen met pincodes op te halen”, zo stelt Sybren van der Velden Walda, coördinator Senioren en Veiligheid. „Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte, dus het werkelijke aantal slachtoffers is nog veel groter. Deze vorm van oplichting heeft grote financiële en emotionele impact op de slachtoffers en schaadt daarnaast het vertrouwen in de politie.”

Om deze reden is Omroep MAX in samenwerking met de politie een voorlichtingscampagne gestart in de hoop erger te voorkomen. De slogan van de campagne is: “Is het een nepagent, of is het oké? Check het via 112!” Het idee is dat als ouderen snel 112 bellen bij vermoedens van nepagenten, daders vaker op heterdaad betrapt kunnen worden. Maar hoe kun je de criminelen nu zelf herkennen?

Is het een agent of een oplichter?

Het is allereerst belangrijk om je van de volgende punten bewust te zijn:

De politie zal je nooit bellen om te vragen naar je pincode of om te achterhalen of je waardevolle spullen in huis hebt.

De politie komt ook nooit langs voor het fotograferen van kostbare eigendommen, of het ophalen van pinpassen en cash geld.

Een agent moet altijd een politielegitimatiebewijs kunnen tonen. Vraag hier dus altijd naar als er iemand voor je deur staat die zich voordoet als politie. Je kunt heel gemakkelijk checken of het legitimatiebewijs klopt: het bevat namelijk een hologram. Als de pas beweegt, dan staat er afwisselend het logo van de politie of het woord politie.

Weigert de agent om zijn legitimatie te laten zien? Dan weet je dat het foute boel is en is het belangrijk dat je direct de deur dichtdoet.

Heb jij een ‘agent’ aan de telefoon die je vraagt naar je pincode of waardevolle spullen? Geef deze informatie dan niet en bel achteraf meteen 0900-8844 om het voorval te melden. En mocht je iemand aan de deur hebben die je niet vertrouwt, is het dus belangrijk om 112 te bellen. Dat geeft de politie de kans om de oplichter op heterdaad te betrappen.

Aantal babbeltrucs neemt toe, zo voorkom je dat je slachtoffer wordt

Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een babbeltruc, kun je ook de volgende maatregelen nemen:

Gebruik een raam- of deurspion, deurketting of kierstandhouder;

Pin niet en wissel geen geld aan de deur;

Bewaar je pincode en pinpas altijd apart;

Leg waardevolle spullen uit het zicht;

Loop nooit met iemand mee naar buiten;

Ben je alleen thuis? Doe de achterdeur op slot;

Praat nooit met andere mensen over waardevolle bezittingen in huis;

Ga je geld pinnen? Scherm de cijfers altijd goed af met je hand.

Tot slot is het belangrijk om je te realiseren dat criminelen zich niet alleen als agenten voordoen. Er komen bij de politie ook meldingen voor van criminelen die zich voordoen als medewerker van de bank, thuiszorg of woningcorporatie, monteur of meteropnemer.

